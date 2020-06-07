Политолог: Ситуация для Лукашенко не просто плохая. Она ухудшается









В то же время, как отмечает эксперт, впервые за годы своего президентства Александр Лукашенко не только не успевает за оставшиеся до выборов недели набрать «электоральное большинство», но, по оценкам социологов, «проигрывает, в принципе, любому кандидату».





«Это не будут выборы между кандидатами, представляющими различные программы. Они пройдут под лозунгом «Кто угодно, лишь бы не этот» (Лукашенко – А.П.). И в этом плане он получает абсолютно адекватную информацию, никто его не дезинформирует. Основная проблема: насколько он сам правильно воспринимает то, что ложится ему на стол. И мы видим, что воспринимает он очень нервно, а это значит, что ситуация не просто плохая. Она ухудшается, и нет возможности переломить ее динамику в пользу действующего режима», – подчеркивает Андрей Поротников.





Что же касается обещаний Лукашенко не допустить в стране развития событий по украинскому сценарию, то, как заметил Андрей Поротников:





«Беларусы и украинцы – действительно два разных народа. Поэтому что касается Майдана, то ни одна стратегия оппонентов Лукашенко не рассматривает подобного сценария. Речь идет о массовых протестах в регионах, где организовать их гораздо легче, чем в Минске, потому что Минск заливают деньгами, а в регионах экономическая ситуация очень тяжелая. И ее ухудшает тот факт, что из-за закрытия границ с Россией в страну вернулись сотни тысяч людей, которые находились там на заработках. У этих людей в Беларуси нет ни работы, ни серьезных накоплений. И если границы будут закрыты еще долго, этим людям – а это активные, здоровые мужики – будет нечего терять. Их сотни тысяч. И если они выйдут на улицы, никакой милиции не хватит».





При этом, по мнению Поротникова, белорусский президент не надеется на поддержку России, отношения с которой очень серьезно испортились.





«Он надеется, что Россия не выступит против него и не поддержит его оппонентов. Кроме того, он рассчитывает на то, что граница рано или поздно откроется, и активные люди обратно поедут на заработки – в первую очередь, в сторону Российской Федерации. А пока нужно сбивать любую антирежимную общественную активность, и единственный возможный вариант – использование репрессивных механизмов, но при этом нельзя нарваться на санкции Запада. Потому что идут переговоры о получении финансирования от международных организаций, таких, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и других на сумму $3 млрд. Страна стоит на пороге банкротства, и впервые от Лукашенко звучат обвинения н в сторону Запада в попытке дестабилизировать обстановку, а в адрес России», - подчеркивает Поротников.