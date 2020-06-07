







После праймериз, проведенных во вторник, 2 июня, в семи штатах и округе Колумбия, Байден набрал голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов, который определит соперника действующего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре. Для победы необходимо было набрать 1991 голос.





"Для меня было честью соревноваться в одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда либо выдвигала Демократическая партия", - заявил Байден вчера вечером, - "Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией".





По опросу CNN, Байдена поддерживает 51% зарегистрированных избирателей в США, он опережает Трампа на 10%. В апреле поддержка Байдена составляла в среднем 48%, Трампа - 43%.





Выборы в США запланированы на 3 ноября.