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Выборы в США: Байден набрал нужное число голосов, чтобы стать соперником Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально обеспечил себе возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает AP.



После праймериз, проведенных во вторник, 2 июня, в семи штатах и округе Колумбия, Байден набрал голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов, который определит соперника действующего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре. Для победы необходимо было набрать 1991 голос.

"Для меня было честью соревноваться в одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда либо выдвигала Демократическая партия", - заявил Байден вчера вечером, - "Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией".

По опросу CNN, Байдена поддерживает 51% зарегистрированных избирателей в США, он опережает Трампа на 10%. В апреле поддержка Байдена составляла в среднем 48%, Трампа - 43%.

Выборы в США запланированы на 3 ноября.
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