+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Расправа над сторонниками Тихановского: Юрий Власов после 30 суток ареста дома так и не появился

Об этом сообщает "Гомельская весна".


Активист был осужден Центральным районным судом по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» за участие в акции солидарности с арестованным гомельским блогером Сергеем Тихановским 7 мая.

Протестующие были жестоко задержаны сотрудниками ОМОНа и оперативниками. После 3-х часов заключения в отделении милиции Центрального района все были освобождены (с протоколами или без таковых), и только Юрий Власов был помещен в изолятор. На следующий день его приговорили к 15 суткам ареста, а через две недели, перед освобождением, его снова доставили в суд и приговорили еще к 15 суткам ареста за участие в другой акции. 

6 июня в 18:30 активист должен был быть освобожден. Сотрудник милиции сказал жене Власова - Юлии и его соратнику Алексею Елисееву, что Юрия в изоляторе уже нет. По его словам, Власова вывезли за час до освобождения. 

Однако Юрий дома так и не появился. Жена позвонила в 102 и сообщила милиции об исчезновении мужа, а также написала заявление. Через некоторое время ей позвонили из милиции и сказали, что Юрий Власов снова в изоляторе, подробности не сказали, посоветовали звонить позже. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
Оппозиционность
Ольга Карач
ДИВАННЫЕ ВОЙСКА ЛУКАШЕНКО С ОБЫСКОМ У ТИХАНОВСКОГО
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru