Александр Венгура / "Страна для жизни"









Напомним, что жители Мозыря Александр Цуканов, автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос также получили по 15 суток административного ареста. По информации правозащитников, 5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении.





29 мая в Гродно после провакации был задержан Сергей Тихановский, автор канал "Страна для жизни" и руководитель инициативной группы своей жены Светланы. После этого по всей стране проходят задержания сторонников Тихановского.