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Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Тихановский, получил 15 суток

Фермер из Мозыря, про которого снял ролик Сергей Тихановский, получил 15 суток административного ареста, сообщает правозащитный центр "Весна". Александра Венгуру задержали 5 июня.

Александр Венгура / "Страна для жизни"


Напомним, что жители Мозыря Александр Цуканов,  автор ютуб-канала “Мозырь для жизни”, и Денис Колос также получили по 15 суток административного ареста. По информации правозащитников,  5 июня Цуканова задержали силовики в чёрных масках, усадили в белую “Шкоду” и увезли в неизвестном направлении. 

29 мая в Гродно после провакации был задержан Сергей Тихановский, автор канал "Страна для жизни" и руководитель инициативной группы своей жены Светланы. После этого по всей стране проходят задержания сторонников Тихановского. 

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