Обращение не оставило белорусов равнодушными. Они начали писать сочинения на тему "Александр Григорьевич, вы не мой президент".





"Как руководитель и менеджер, я с уверенностью могу сказать: вы отстали на много лет, — пишет Валерия Кременецкая. — Принципы современного эффективного менеджмента — это:

— уважение;

— свобода мнений и идей;

— постоянная подготовка новых лидеров;

— баланс эффективности и социальной ответственности;

— равные права и возможности вне зависимости от гендера.





И ни один из них, уважаемый Александр Григорьевич, не обеспечивается в нашей стране: угрозы и насилие, отсутствие сильных лидеров и эффективности, непрозрачность экономических, социальных и политических результатов".





"Пока наша страна держится на плаву только благодаря нам, беларусам, — продолжает она. — Это мы работаем на заводах, создаем креативные пространства, рассказываем за границей, что Беларусь — это не "последняя диктатура", а классная страна. Но это не благодаря вам, уважаемый Александр Григорьевич, это вопреки вам и вашему "менеджменту".









"Александр Григорьевич, вы не мой президент. Я никогда за вас не голосовал и не поддерживал вашу позицию, мне очень часто за вас было стыдно, — пишет маркетолог Дмитрий Кураш. — Вы идёте на выборы с лозунгом «За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь», и я с вами абсолютно согласен, вижу такую страну без вас. Такой посыл как бы предлагает мне быть благодарным вам за всё, что вы сделали, но я не считаю вас эффективным менеджером".





"Нынешняя ситуация в стране не благодаря, а вопреки вам. Вопреки вам, мучаясь от проверок, рестораторы развивают отрасль, между посадками бизнесмены создают новые рабочие места, в СИЗО и автозаках люди борются за право иметь другую точку зрения, — продолжает он. — Мне не нужна такая стабильность, в которой я многие годы наблюдаю, как сначала мои родители, а потом и я вместе с ними, из года в год, беднеем. Я не горжусь ситуацией постоянной стагнации. Всё, что у нас сейчас есть, заслуга самих беларусов, ваших достижений в этом я не вижу".