







Кандидат в президенты Польши, депутат Европарламента, глава комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь на пикете возле белорусского посольство в Варшаве призвал ввести санкции против Лукашенко.





«Эти санкции не должны касаться граждан Беларуси. Они не могут ударить по простым белорусам и белорускам. Деньги и поддержка Евросоюза должны направляться для гражданского общества Беларуси и обычных граждан. Я вам это обещаю. Я буду следить за тем, чтобы были введены реальные санкции против Лукашенко и была реальная поддержка граждан Беларуси», - заявил Бедронь.