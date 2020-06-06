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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Политолог: Соперников власть выдает за агентов хаоса

Лукашенко идет на выборы с лозунгом "За суверенную, справедливую и безопасную Беларусь". Как и прогнозировал ваш покорный слуга и не только я, в повестке президента больше нет движения куда-то, есть только охрана того, что построено, пишет в своем Телеграм-канале политолог Артём Шрайбман.

Политолог: Соперников власть выдает за агентов хаоса
Беларусь и сейчас суверенна, в целом безопасна, а в трактовке власти - еще и справедлива. Лукашенко позиционирует себя не как двигатель развития, а как телохранитель.

В этом лозунге читается "против покушений на наш суверенитет, социальную справедливость и безопасность". Покушается на нее больше не Запад, а по словам самого Лукашенко - российские олигархи через своих марионеток-кандидатов.

Придя к власти, эти люди сначала распродадут страну (минус справедливость), потом ввергнут ее в гражданскую войну (минус безопасность), которой воспользуется хищная Москва (минус суверенитет).
 
Охранительные лозунги хорошо работают в обществе, которое в целом довольно тем, что у него есть, и боится перемен. По любому из опросов, это не про сегодняшних белорусов, среди которых запрос на перемены и реформы давно и надежно превышает опасения этих перемен.

Значит надо поднять эти опасения, решает власть. Поэтому агентов перемен надо выдать за агентов хаоса - бандит из 90-х Тихановский, газпромовский мошенник Бабарико и обиженный за увольнение коррупционер Цепкало.

Да, Лукашенко, может, и не сахар, будет намекать нам агитпроп, но вы посмотрите на эти альтернативы. Фокус смещается с голосования "за" на голосование "против".

В каком-то смысле Лукашенко теперь такой же кандидат протеста, как Тихановский, который даже не кандидат. У одного - протест против статус-кво, у другого - протест против смены статус-кво.
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