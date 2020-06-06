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Виктор Бабарико сообщил, что собрал 100 тысяч подписей

Виктор Бабарико собрал 100 тысяч подписей за выдвижение его в кандидаты на президентские выборы в Беларуси. Об этом он заявил на встрече с избирателями в Бресте.



Напомним, сбор подписей инициативных групп за выдвижение кандидатов в президенты начался 21 мая. Для того, чтобы фамилия потенциального кандидата попала в избирательный бюллетень, необходимо собрать 100 тысяч подписей до 20 июня.

На сегодняшний день их необходимое количество, помимо экс-главы «Белгазпромбанка», собрал лишь действующий президент Александр Лукашенко. Сегодня руководитель его инициативной группы Михаил Орда заявил, что за Лукашенко, который намерен занять президентский пост в шестой раз, собрано уже порядка миллиона подписей.
Gomel.today
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