+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Борис Тасман: «Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости»

Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о происходящем в стране.




«4 июня будет помечен в нашей истории коричневым цветом. Обыски и аресты десятков людей, виновных лишь в том, что у них собственное мнение о ситуации в стране и будущем Беларуси, напоминают события 30-х годов в Германии и Советском Союзе.

900 тысяч долларов, ружье, радиостанция у Тихановского – намек на госизмену? Дальше, нам, вероятно, расскажут о заказчиках, идеологах, агентурной сети и т. д? А потом – снятие с выборной дистанции жены «преступника», долгое следствие, тюремное заключение и бог знает какой приговор?

Видимо, чтобы и остальные тряслись в ожидании стука в дверь, напоминание о расстреле в Андижане. Угроза расстрелять свой народ – новая ступень дикости и безнаказанности диктаторской тирании. И это в Беларуси, стране, потерявшей треть населения в фашистской бойне. Вот цена лукашенковской памяти о войне и его параду Победы. И это в год 75-летия окончания Второй мировой...

Не бывает худа без добра. Теперь выбор каждого белоруса станет еще более явным и определенным», – написал Борис Тасман в своем Facebook.

Отметим, что 4 июня Александр Лукашенко на совещании по кадровым вопросам в правительстве рассказал о действиях президента Таджикистана Эмомали Рахмона и умершего в 2016 году президента Узбекистана Ислама Каримова:

«Мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей. Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну так мы напомним».
UDF.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru