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Министр информации об обыске у Тихановского: «Надо по всем товарищам пройтись»

В программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» обсуждался недавний обыск у Сергея Тихановского и его уголовное преследование.



В программе снова показали кадры, которые были сняты МВД во время обыска у блогера Сергея Тихановского. Напомним, правоохранители объявили, что нашли на даче Тихановского $ 900 тысяч.

«Эти деньги – пазл в общей системе разрушения власти, в технологиях, которые используются. Теперь уже сомневаться в том, для чего это делается…. Это делается не ради выборов, это делается для того, чтобы разрушить страну. Поэтому какие тут возникают сомнения? Никаких сомнений не возникает. Просто нужно по всем товарищам пройтись, у которых там есть в закромах», – заявил министр информации Игорь Луцкий.

Министр назвал $ 900 тысяч «непристойными деньгами» и отметил, что негосударственные СМИ пытаются «отбелить» Тихановского.

В ходе программы Луцкий также заявил, что его сейчас беспокоит соблюдение законодательства о СМИ в интернете и «мы будем этим серьезно заниматься».

«Главная задача – это информационное поле Республики Беларусь. Особенно в эпоху и период серьезных политических кампаний», – подчеркнул новый министр.
ИИ/АА belsat.eu
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