



Весь день лил дождь, но к пяти часам вечера неожиданно распогодилось. В 17.00 на площадке возле супермаркета «АЛМИ» появилась Анна Канопацкая со своей инициативной группой. Ей начали задавать вопросы.





– Что вы скажете по поводу 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского?

– Я не знаю материалов дела. Но если основываться на законе, то все должны иметь равные возможности в период политической компании. Тем более, не допустимо применение силы в период электоральной компании. Я давно в политике и свои сутки уже отсидела. Была на допросах в 2014 году… Недавно за одиночный пикет получила штраф. Намерена обжаловать.





– Женщина может стать президентом Беларуси?





– Женская любовь всеобъемлющая… Никто, кроме женщины не сможет страну вывести из тупика.





– А вы соберёте 100 000 подписей?





– Я уверена, что мне удастся собрать больше. У нас 1313 членов в инициативной группе, учитывая и тех, кто занимается сбором подписей и за границей. Например, в Польше, России, Австрии, Америке, где живут наши люди и обладают такими же правами… В нашей команде – все настоящие бойцы. Все соблюдают закон.





– А сколько вы намерены объехать городов?





– Хочу объехать 118 районных центров.





– А почему посетили Пинск одним из первых?





– Мы уже ездили в Жодино, Столин, Смолевичи, Брест. А Пинск – моя малая родина. Отец из Полесья. Я всё детство провела на Полесье… (Отец Анны – Анатолий Труханович, уроженец Лунинецкого района, которого называли одним из первых долларовых миллионеров).





– Что вы в первую очередь намерены предпринять, когда станете президентом?





–…Предоставить льготы любым производствам в регионах, которые отстают. Возможности работать и зарабатывать. Государство должно создавать условия для комфортного проживания людей. А не репрессиями заниматься…





– Вы за объединение с Западом или с Россией?





– Должны выстраиваться равные партнёрские отношения со всеми странами. А суверенитет вообще не обсуждается – это само собой разумеется.





– Как вы думаете, кто выиграет выборы?





– Я бы здесь не стояла, если бы не верила в свою победу. И не ввязывалась бы в драку…





А вот что говорили люди:





– Мы многодетная семья. У нас четверо детей. Мы хотим перемен. Этот строй изжил себя. Новое поколение будет не пр особлено к этому строю, его нужно менять, – ответил Вячеслав.





– Я два раза голосовала за действующего, потому что я не видела других. А теперь есть из кого выбирать. Подпись поставила, чтобы был выбор у людей. А за Канопацкую – из солидарности, – пояснила Татьяна.





– А что вам не нравится в стране? – поинтересовалась я у другой пары.





– Правление не нравится. Пусть даст попробовать другим людям. Мы пришли сделать что-нибудь: поставить подпись. Это лучше, чем сидеть дома и поливать огурцы. Чтобы потом не было стыдно, – признался Виктор.





– Может наши дети начнут жить по-другому. Мы за мирные перемены, – добавила Ольга.





– Женщина может быть президентом?





– Женщина лучше. А у него нет уважения к женщинам, что значит только фраза: «женщины чистят копыта». Когда я вижу, что люди подходят и подписываются, то радуюсь, что ещё можно что-то изменить. Но всё равно страшновато, – заметила семидесятилетняя Екатерина.





– Что вас не устраивает в Беларуси?





– Всё не устраивает. С 1998 года ездила в Польшу, возила и продавала товар, чтобы выжить. А сейчас езжу один раз в три месяца на несколько дней, чтобы подышать воздухом свободы. И везу обратно одежду, обувь для себя. Я хотела открыть кафе. Хотела развиваться. Но здесь нет никаких льгот. И условия неодинаковые для всех. Если ничего не изменится после выборов, будем готовиться к отъезду в другую страну, – ответила Елена и подошла к флагу, чтобы сфотографироваться.





– Почему вы поставили подпись за Анну Канопацкую?





– Пугает, что и у неё найдут 900 000 тысяч долларов. И снимут. А я хочу перемен, чтобы чувствовать себя в своей стране свободным гражданином. И чтобы не вызывали в милицию и не предлагали дать госслужащему взятку под угрозой разорения бизнеса. Чтобы были реформы, а не глупые модернизации деревообработки и цементной отрасли. Я воин-интернационалист. Воевал в Афганистане в 1984-85 г.г. И теперь мы лишены практически всех льгот и социальной поддержки, – высказался Сергей Михайлович.





На аналогичный вопрос Ростислав Николаевич ответил так:





– Мне нравятся девчата.





– А перемены будут?





-100% будут перемены. Или, по крайней мере, нервы потреплют капитально…





А Ирина ответила:





– А я верю женщинам. Они более уважительно относятся к людям…







