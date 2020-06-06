+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

“Хочу объехать 118 районных центров”: экс-депутат Анна Канопацкая собирала подписи в Пинске

Анна Канопацкая, выдвиженец в кандидаты президента Республики Беларусь, посетила пикет по сбору подписей в Пинске. Она встретилась с пинчанами, ответила на злободневные вопросы. А затем принялась собирать подписи с членами своей инициативной группы.

“Хочу объехать 118 районных центров”: экс-депутат Анна Канопацкая собирала подписи в Пинске
Фото: Першы рэгіён

Весь день лил дождь, но к пяти часам вечера неожиданно распогодилось. В 17.00 на площадке возле супермаркета «АЛМИ» появилась Анна Канопацкая со своей инициативной группой. Ей начали задавать вопросы.

– Что вы скажете по поводу 900 тысяч долларов, которые нашли у Тихановского?
 
– Я не знаю материалов дела. Но если основываться на законе, то все должны иметь равные возможности в период политической компании. Тем более, не допустимо применение силы в период электоральной компании. Я давно в политике и свои сутки уже отсидела. Была на допросах в 2014 году… Недавно за одиночный пикет получила штраф. Намерена обжаловать.

– Женщина может стать президентом Беларуси?

– Женская любовь всеобъемлющая… Никто, кроме женщины не сможет страну вывести из тупика.

– А вы соберёте 100 000 подписей?

– Я уверена, что мне удастся собрать больше. У нас 1313 членов в инициативной группе, учитывая и тех, кто занимается сбором подписей и за границей. Например, в Польше, России, Австрии, Америке, где живут наши люди и обладают такими же правами… В нашей команде – все настоящие бойцы. Все соблюдают закон.

– А сколько вы намерены объехать городов?

– Хочу объехать 118 районных центров.

– А почему посетили Пинск одним из первых?

– Мы уже ездили в Жодино, Столин, Смолевичи, Брест. А Пинск – моя малая родина. Отец из Полесья. Я всё детство провела на Полесье… (Отец Анны – Анатолий Труханович, уроженец Лунинецкого района, которого называли одним из первых долларовых миллионеров).

– Что вы в первую очередь намерены предпринять, когда станете президентом?

–…Предоставить льготы любым производствам в регионах, которые отстают. Возможности работать и зарабатывать. Государство должно создавать условия для комфортного проживания людей. А не репрессиями заниматься…

– Вы за объединение с Западом или с Россией?

– Должны выстраиваться равные партнёрские отношения со всеми странами. А суверенитет вообще не обсуждается – это само собой разумеется.

– Как вы думаете, кто выиграет выборы?

– Я бы здесь не стояла, если бы не верила в свою победу. И не ввязывалась бы в драку…

А вот что говорили люди: 

– Мы многодетная семья. У нас четверо детей. Мы хотим перемен. Этот строй изжил себя. Новое поколение будет не пр особлено к этому строю, его нужно менять, – ответил Вячеслав.

– Я два раза голосовала за действующего, потому что я не видела других. А теперь есть из кого выбирать. Подпись поставила, чтобы был выбор у людей. А за Канопацкую – из солидарности, – пояснила Татьяна.

– А что вам не нравится в стране? – поинтересовалась я у другой пары.

– Правление не нравится. Пусть даст попробовать другим людям. Мы пришли сделать что-нибудь: поставить подпись. Это лучше, чем сидеть дома и поливать огурцы. Чтобы потом не было стыдно, – признался Виктор.

– Может наши дети начнут жить по-другому. Мы за мирные перемены, – добавила Ольга.

– Женщина может быть президентом? 

– Женщина лучше. А у него нет уважения к женщинам, что значит только фраза: «женщины чистят копыта». Когда я вижу, что люди подходят и подписываются, то радуюсь, что ещё можно что-то изменить. Но всё равно страшновато, – заметила семидесятилетняя Екатерина.

– Что вас не устраивает в Беларуси?

– Всё не устраивает. С 1998 года ездила в Польшу, возила и продавала товар, чтобы выжить. А сейчас езжу один раз в три месяца на несколько дней, чтобы подышать воздухом свободы. И везу обратно одежду, обувь для себя. Я хотела открыть кафе. Хотела развиваться. Но здесь нет никаких льгот. И условия неодинаковые для всех. Если ничего не изменится после выборов, будем готовиться к отъезду в другую страну, – ответила Елена и подошла к флагу, чтобы сфотографироваться.

–  Почему вы поставили подпись за Анну Канопацкую?

– Пугает, что и у неё найдут 900 000 тысяч долларов. И снимут. А я хочу перемен, чтобы чувствовать себя в своей стране свободным гражданином. И чтобы не вызывали в милицию и не предлагали дать госслужащему взятку под угрозой разорения бизнеса. Чтобы были реформы, а не глупые модернизации деревообработки и цементной отрасли. Я воин-интернационалист. Воевал в Афганистане в 1984-85 г.г.  И теперь мы лишены практически всех льгот и социальной поддержки, – высказался Сергей Михайлович.

На аналогичный вопрос Ростислав Николаевич ответил так:

– Мне нравятся девчата.

– А перемены будут?

-100% будут перемены. Или, по крайней мере, нервы потреплют капитально…

А Ирина ответила:

– А я верю женщинам. Они более уважительно относятся к людям…
Першы рэгіён
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru