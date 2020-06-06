+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко едет в Могилев. Как готовили город к его встрече с чиновниками и госСМИ

В Могилев 6 июня приезжает Александр Лукашенко — будет «встречаться с активом области». TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к визиту действующего президента (и одновременно — потенциального кандидата в следующие).

Лукашенко едет в Могилев. Как готовили город к его встрече с чиновниками и госСМИ
Встреча с президентом начнется утром и пройдет в новом корпусе Белорусско-Российского университета на пересечении улицы Ленинской и проспекта Мира. Вход в здание уже закрыт, как и проход мимо него. Об этом говорит большая табличка с крупными буквами прямо возле остановки. По сути, закрыт проход от остановки на стороне корпуса БРУ и вся эта сторона моста.

На скамейках перед фасадом БРУ расположились коротко стриженые крепкие молодые мужчины в черных костюмах, черных галстуках и белых рубашках. Судя по всему, здание готовят к приезду главы государства.

А вот в самом городе 5 июня не было привычного для такого события, как приезд президента, ажиотажа. На пути следования кортежа главы — от арки на въезде со стороны Минска по улице Минское шоссе, проспекту Мира — нам попались всего три сотрудницы «Могилевзеленстроя», которые не спеша работали с цветочными клумбами на разделительной полосе.

Напротив здания облисполкома, рядом с которым и находится новый корпус БРУ, замечены пара газонокосильщиков, несколько работниц ЖКХ на клумбах и с метлами. По тротуару прошелся дезинфектор.

А вот 4 июня, если верить видео телеграм-канала Nexta, как раз и проводили основную подготовку Могилева к приезду Александра Лукашенко.

Правда, не все попавшие в кадр находятся на пути следования президента. Например, на нескольких из них — улица Орловского, которая пусть и находится недалеко от улицы Якубовского, по которой проедет президентский кортеж, но все же расположена довольно удаленно от зоны видимости из окна машины.

А вот скопление спецтехники на улице Ленинской около здания КГБ области в районе места встречи президента с «активом области» выглядит нетипично для обыденных дней города.

К слову об «активе». В него вошли главы исполкомов, их заместители, главы районов, предприятий, различных организаций, председатели из структуры БРСМ, руководители госСМИ. По неподтвержденным данным, всех их перед приездом президента протестировали на коронавирус.
TUT.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ НОВЫЙ КОАП?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Советы Лукашенко, Бабарико, Тихановскому...
Игорь Драко
Нас ждут раскол и распри. Плохо будет...
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru