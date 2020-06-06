











В частности, Александр Невзоров отметил, что россиянам сложно понять, как жить по собственному усмотрению и воле, и насколько это тормозит их развитие.





— В России будет дальше звучать это идиотское заявление, что лимит на революции исчерпан. Это обычно очень любят повторять те, кто понимают, что любое оздоровление, любое изменение в первую очередь снесет к чертовой матери их, — отмечает Невзоров. — Но революция – всего-навсего инструмент развития, обязательное условие развитие, особенно в такой политически несчастной стране, как Россия.





По мнению публициста, выражение, что лимит на революции исчерпан означает, что исчерпан лимит развития.





— Что, кстати говоря, вполне может быть правдой, что русское будущее – это такое великое время, когда никто уже не посмеет усомниться в комфортности лаптей и в необходимости скручивать космически ракеты из бересты.









Примечательно, что руководитель Беларуси также очень любит повторять фразу о том, что в стране лимит на революции исчерпан. Например, об этом он заявлял в своей иннаугурационной речи в 2011 году:





— Поэтому даю вам твердую гарантию: лимит революций и потрясений исчерпан, никакие «майданы» и «плошчы» нашему обществу не грозят. Безопасность и стабильность в белорусском доме мы убережем от любых происков как извне, так и изнутри. Ведь любая власть, а тем более власть народа чего-то стоит, если она умеет защищаться.





Как пояснил Александр Лукашенко, революции и потрясения возможны только в тех странах, где существуют острые экономические и социальные проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. В Беларуси же ситуация иная, был убежден в 2011 году президент.





Впрочем, сегодня ситуация изменилась, и Александр Лукашенко вновь заговорил о революциях. Правда, теперь в несколько ином русле, пугая народ кровопролитием и жертвами.