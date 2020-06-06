Артема Троицкого задержали возле столичного ГУМа вечером 5 июня













«Человек в штатском немедленно подошел к парню, который пытался развернуть плакат, сидя возле ГУМа, и категорически запретил ему это делать», - рассказали правозащитники.





Обстоятельства задержания и имя молодого человека стали известны позже. Это Артём Троицкий.





Артема задержали на станции метро. Когда он покупал жетон для поездки, люди в штатском увели его в помещение, где досматривают вещи. Оттуда он не вышел.