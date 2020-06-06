Артема Троицкого задержали возле столичного ГУМа вечером 5 июня
Молодой человек, который хотел развернуть плакат, был задержан в Минске 5 июня после пикета по сбору подписей за кандидатов в президенты.
«Человек в штатском немедленно подошел к парню, который пытался развернуть плакат, сидя возле ГУМа, и категорически запретил ему это делать», - рассказали правозащитники.
Обстоятельства задержания и имя молодого человека стали известны позже. Это Артём Троицкий.
Артема задержали на станции метро. Когда он покупал жетон для поездки, люди в штатском увели его в помещение, где досматривают вещи. Оттуда он не вышел.
09:25 06/06/2020
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