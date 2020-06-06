Профсоюз Дворца Республики принудительно собирал подписи за Лукашенко

На аудиозаписи, отправленной svaboda.org , мужской голос ставит задачу: «Каждый из вас должен внести данные, поставить подпись, чтобы эти списки были переданы в канцелярию Администрации президента. Чтобы показать, что у нас самая большая служба патриотов в Республике Беларусь».





На записи можно услышать возражения: «Есть ли у вас свидетельство о праве на сбор подписей?», «Говорят, что это нельзя делать в рабочее время, только в свободное», «Это нарушение закона».





Сборщик отвечает на эти замечания: «Я следую указаниям директора. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я перенаправлю вас к директору». «Те, кто не помнит свои паспортные данные, они находятся в отделе кадров», — продолжил он.





Директор Дворца Республики Максим Приходовский объяснил, что в его учреждении нет инициативных групп кандидатов, а подписываться за того или иного кандидата — дело личное и право каждого, передает БелаПАН.





Что касается присутствующих сотрудников, директор лично встречался с ними и извинялся.







