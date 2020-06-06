Виктор Бабарико: Кто-то присвоил себе право говорить от имени страны

«Кто-то, не важно кто, присвоил себе право говорить от имени страны. Кто-то считает, что белорусы — его крепостные, которыми можно помыкать. Я хочу сказать, что белорусы — это нация с богатой историей… Белорусы сами определяли всегда свою жизнь. И никто не имеет права присваивать нашу страну.





Кто-то нас пугает агрессией, кровопролитием и жертвами. Я могу точно сказать, белорусы — мирные люди. Они не допустят никакого кровопролития, от кого бы эта угроза не исходила. И белорусы имеют силы, чтобы поставить на место любого человека или любую группу людей, объявляющую себя в праве стрелять, расстреливать и угрожать кровопролитием собственному народу», — сказал Бабарико.





4 июня Лукашенко заявил, что его соперники на выборах не получат страну. «Страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту вот цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали эту страну и пустили по миру этих бедолаг». Лукашенко напомнил, что Беларусь – единственная постсоветская страна, где не было вооруженных конфликтов. «Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!» – заявил он.





Кандидат в президенты на выборах 2019 года публично возмутился, почему силовики бездействовали после таких угроз в адрес народа, который желает только одного - свободных и честных выборов.

Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, Но подлецами не был никто!.. Где вы учились быть подлецами?

Мы не на то направляли умы, Были наивными мы разгильдяями, Но негодяями не были мы!.. Где вы учились быть негодяями?





Владимир Некляев