В сети запустили сайт, где можно проголосовать за претендента в президенты
Список кандидатов — от Тихановской и Бабарико до Лукашенко и Таболича.
«Вы можете поддержать только одного претендента в сутки», написано на сайте primaries.by, девиз которого — «место, где считают наши голоса».
На момент написания этого материала итоги голосования такие:
Виктор Бабарико - 60%
Валерий Цепкало - 17.5%
Светлана Тихановская - 17.1%
Александр Лукашенко - 2,1%
У остальных претендентов - менее 1%.
"Белорусский партизан"
22:07 05/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение