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Глава ФПБ: Собрано порядка 1 млн. подписей за Лукашенко. Почему не 10 миллионов?..

В поддержку претендента в кандидаты в президенты А.Лукашенко уже собрано порядка 1 млн. подписей.

Об этом сегодня заявил глава ФПБ Михаил Орда на первом в Минске пикете в поддержку Лукашенко.

«Мы на этой избирательной кампании делаем упор по сбору подписей в трудовых коллективах и по месту жительства. И могу сказать, что на сегодняшний день собрано порядка 1 миллиона подписей за выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», - сообщил Орда.

Пикет проходил перед входом в ТРЦ “Dana Mall”. Стартовав в 16:20, мероприятие уже сдулось через два часа. Видимо, закончились согласившиеся отдать подписи за Лукашенко, которых подвозили на автобусах и приводили группками от входа в метро.

На пикете работали 6 сборщиков подписей: по 2 человека от БРСМ, Белой Руси и профсоюзов.
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