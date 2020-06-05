5 июня Непомнящих задержали в центры Гомеля. Политик собирался ехать в столицу для участия в пикете. Предполагалось, что задержание связано с пикетом 31 мая возле универмага "Гомель". Там выступал "кандидат протеста".





Как пишет Поляков, в РОВД Центрального района Гомеля никакого протокола не составляли, Владимиру Непомнящих в основном задавали вопросы о блогере Сергее Тихановском, которого задержали 29 мая в Гродно и который находится в СИЗО № 1 в Минске.