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В Гомеле освободили претендента на пост президента Владимира Непомнящих

В Гомеле освободили претендента на пост президента Владимира Непомнящих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный общественный активист Василий Поляков.

5 июня Непомнящих задержали в центры Гомеля. Политик собирался ехать в столицу для участия в пикете. Предполагалось, что задержание связано с пикетом 31 мая возле универмага "Гомель". Там выступал "кандидат протеста".

Как пишет Поляков, в РОВД Центрального района Гомеля никакого протокола не составляли, Владимиру Непомнящих в основном задавали вопросы о блогере Сергее Тихановском, которого задержали 29 мая в Гродно и который находится в СИЗО № 1 в Минске.
Еврорадио
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