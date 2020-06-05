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Беларусь должна прекратить репрессии, которые подавляют альтернативное мнение - эксперты ООН

Сегодня группа экспертов ООН выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси, заявив, что правительство страны должно защищать право на свободу выражения мнения и прекратить подавлять критику.

Беларусь должна прекратить репрессии, которые подавляют альтернативное мнение - эксперты ООН
В мае не менее 195 человек -  в частности, правозащитники, журналисты, блогеры, медицинские работники и другие представители гражданского общества - были арестованы за то, что они выразили свои взгляды, заявили эксперты, или за участие в мирных акциях протеста и пикетах для сбора подписей и выдвижения кандидатов на президентские выборы, назначенные на 9 августа. 

"Мы серьезно обеспокоены тем, что эти аресты, связанные с осуществлением свободы мирных собраний и свободы мнений и их выражения, оказывают негативное воздействие на гражданское общество, независимую прессу и беспрепятственное выражение особого мнения", - сказала Анаис Марин, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Большинство инцидентов произошло после ареста известного блогера Сергея Тихановского, которого арестовали 6 мая. Арест Сергея Тихановского вызвал протесты по всей стране, во время которых демонстранты требовали его освобождения. Находясь в заключении, Сергей Тихановский объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако его регистрация была отклонена, и это решение вызвало новые протесты в нескольких белорусских городах, особенно в Гродно, где он был впоследствии повторно арестован 29 мая.

До настоящего времени, по крайней мере, 72 человека были оштрафованы и 69 человек были подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток лишения свободы по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

"Мы обеспокоены тем, что обвинения могут быть использованы в качестве инструмента, чтобы подавить критические голоса оппозиционных кандидатов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества, включая медицинских работников. Особенно серьезно ограничение права на свободу выражения мнений в преддверии выборов," - сказала Марин. 

Замечания Специального докладчика были поддержаны Специальным докладчиком по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации, Специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников, Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и Специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов.

"За два месяца до президентских выборов мы настоятельн ризываем правительство прекратить практику подавления голосов представителей гражданского общества и обеспечить плюралистическую среду, в которой все люди могут безопасно и свобо о осуществлять свое право на поиск и распространение информации, свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций," - заявила Марин. 

Эксперты: 

Анаис Марин, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси; 

Клеман Ньялетсосси Вуль, Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации; 

Мэри Лолор, Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников; 

Дэвид Кайе, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение; 

Дайниус Пурас, Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья ; 

Диего Гарсия-Саян, Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов.
Legin.by
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