+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Задержан известный блогер «Серый кот»

Друзья сообщают, что связь с ним пропала в районе минского ГУМа.




Накануне блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) призвал поддержать своего арестованного друга и коллегу Сергея Тихановского и выйти на пикет у минского ГУМа.

«Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых «Саша три процента» побросал за решетку. Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него!» - заявил блогер.

Телеграм-канал «Баста» сообщил, что около 18 часов возле ГУМа также были задержаны нескольких активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Задолго до начала пикета в районе были замечены автозаки. 

Сообщалось также, что сотрудники ГАИ не давали автобусам и маршруткам останавливаться возле универмага.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВАМ!
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru