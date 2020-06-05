Задержан известный блогер «Серый кот»













Накануне блогер Дмитрий Козлов (Серый кот) призвал поддержать своего арестованного друга и коллегу Сергея Тихановского и выйти на пикет у минского ГУМа.





«Самое важное, что мы должны сейчас делать – добиваться освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других активистов, которых «Саша три процента» побросал за решетку. Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него!» - заявил блогер.





Телеграм-канал «Баста» сообщил, что около 18 часов возле ГУМа также были задержаны нескольких активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь».





Задолго до начала пикета в районе были замечены автозаки.





Сообщалось также, что сотрудники ГАИ не давали автобусам и маршруткам останавливаться возле универмага.