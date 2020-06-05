В Минске прошёл первый массовый пикет, где собирали подписи за Лукашенко
В Минске в пятницу возле торгового центра "Dana Mall" недалеко от станции метро "Восток" прошёл первый массовый пикет, на котором собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.
Большинство людей, стоящих в очередях, не хотели разговаривать с журналистами. На пикете было много членов БРСМ, "Белой Руси" и официальных профсоюзов.
Группа членов БРСМ цеплялась к журналисту Радио Свобода, который вёл стрим с пикета, и задавали ему провокационные вопросы.
Пикет начался около 16:00, а к 19:00 он уже завершился.
19:29 05/06/2020
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