







Большинство людей, стоящих в очередях, не хотели разговаривать с журналистами. На пикете было много членов БРСМ, "Белой Руси" и официальных профсоюзов.





Группа членов БРСМ цеплялась к журналисту Радио Свобода, который вёл стрим с пикета, и задавали ему провокационные вопросы.





Пикет начался около 16:00, а к 19:00 он уже завершился.