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В Минске прошёл первый массовый пикет, где собирали подписи за Лукашенко

В Минске в пятницу возле торгового центра "Dana Mall" недалеко от станции метро "Восток" прошёл первый массовый пикет, на котором собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.



Большинство людей, стоящих в очередях, не хотели разговаривать с журналистами. На пикете было много членов БРСМ, "Белой Руси" и официальных профсоюзов.

Группа членов БРСМ цеплялась к журналисту Радио Свобода, который вёл стрим с пикета, и задавали ему провокационные вопросы.

Пикет начался около 16:00, а к 19:00 он уже завершился.
Еврорадио
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