Один уже освобожден: первая хорошая новость
Молодого человека, задержанного во время хапуна на пикете Тихановского в Гродно, освободили.
20-летний Сергей Калмыков освобожден из СИЗО КГБ. Об этом Свабоде рассказала его подруга Ирина Федаренко.
Парень позвонил ей с телефона адвоката и сказал, что он свободен. Иных подробностей девушка пока не знает.
Напомним, что ранее девушка сообщала, что никакого отношения к группе Тихановского они не имели.
19:20 05/06/2020
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