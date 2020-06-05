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Суздальцев: Новый премьер Беларуси нанят для эвакуации семьи Лукашенко

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что смена правительства Беларуси не имеет никакого практического смысла. По его словам, задача нового премьера РБ Романа Головченко заключается в организации эвакуации активов семьи Лукашенко.



«Нынешний премьер-министр — человек из силовиков, и он никогда не демонстрировал себя публично. Этот человек, который занимался продажей оружия, курировал финансовые потоки, которые шли в места, где скапливается капитал семьи Лукашенко — в Абу-Даби, в Катар и так далее. Этот человек не будет заниматься экономикой, он будет заниматься эвакуацией. В Беларуси сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович. И чтобы такого не повторилось, они сейчас готовятся заранее», - заявил Суздальцев.

При этом он положительно отозвался о правительстве Сергея Румаса

«Правительство Румаса - правительство аварийное на случай вероятного разрыва с Россией. Это было правительство квалифицированное, правительство подготовленное и, можно сказать, лучшее правительство за годы независимости Беларуси», - подчеркнул эксперт.
АФН
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