Задержания активистов продолжились в пятницу
В Лиде 5 июня задержали активиста социал-демократической партии «Народная грамада» из Гродно Владимира Арцымана. Подробности задержания выясняются, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Также в Витебске сегодня были задержаны Ярослав Кийко, Александр Якушков, Владимир Мацкевич, Елена Янушковская.
Сообщают b о задержании в Мозыре Александра Цуканова, автора канала "Мозырь для жизни". Задерживали силовики в черных масках.
18:13 05/06/2020
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