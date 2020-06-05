Задержания активистов продолжились в пятницу





Также в Витебске сегодня были задержаны Ярослав Кийко, Александр Якушков, Владимир Мацкевич, Елена Янушковская.





Сообщают b о задержании в Мозыре Александра Цуканова, автора канала "Мозырь для жизни". Задерживали силовики в черных масках.