В дачном доме блогера автора популярного Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского во время третьего обыска в четверг, 4 июня, нашли 900 тысяч долларов. То есть первые «две бригады следователей перерыли весь дом и ничего не нашли, а третья нашла почти миллион баксов за диваном», удивляется «Чай з малинавым варэннем».





Новость развеселила соцсети. Твиттер выдвинул множество версий, что еще можно найти у Тихановского при последующих обысках, если не лениться.









Anton Motolko

@Motolko

А при 5 обыске у Тихановского нашли...





Нового президента Беларуси









Дед Пихто и 3%

@Dedoooshka





Так же за диваном Тихановского нашли и нового премьер-министра.





Дунем, Марцінкевіч?

@marcinkievich

В третий раз закинул старик невод. Вышел невод с 900 тысячами долларов





костюгова

@lessprit

При третьем обыске у Тихановского нашли 900 000 долларов, часть которых лежала в пакете за диваном. Прямо представляю это:





— так, пацаны, нет времени объяснять, вот деньги, надо распихать по дому

— но зачем??

— ЗА ДИВАНОМ





Eduard Palchys

@1863x





При 4-ом обыске у Тихановского нашли дроны с БНР100.





Anton Motolko

@Motolko





А на 4 обыске у Тихановского нашли...





Фрау А, джипы из 2017 года и дроны с БНР100.





И 20$ в кармане летней куртки, которую он не надевал с прошлого года.









Ivan Radziankou

@Veterrr

и лавровый лист, и Георгиевский крест,

и коралловая роща, и нефритовый пест,

и скрипка Страдивари, и клавиши Баха,

и трубка Магритта, и шапка Мономаха,

и счетчики Гейгера, и четочки Альцгеймера,

и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна





Дед Пихто и 3%

@Dedoooshka

При пятом обыске на даче Тихановского нашли «крыж» Ефросини Полоцкой.





На шестом обыске на даче Тихановского нашли закрытое окно в Европу и не выданный кредит МВФ.





Юра

@yurzmg

официальный Минск отказался от очередного кредита от МВФ, и направил дополнительную группу следователей на дачу Тихановского





< Павел Кривец

@Krivec_Pavel

При обыске у Лукашенко, за диваном нашли 900 тысяч человек, которые уехали из Беларуси с 1994 года







