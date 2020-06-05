В Могилеве идет масштабная подготовка к приезду Лукашенко
В телеграм-канале NEXTA Live опубликовали видео, как рабочие по всему городу активно «наводят лоск».
Иллюстративное фото: rnsinfo.ru
По предварительной информации такая бурная деятельность связана с приездом президента.
МогилевОнлайн писал о том, что по неофициальной информации 6 июня в Могилев приезжает Александр Лукашенко. В сообщении под видео иронически говорится о том, что рабочие красят все, что можно, латают асфальт и даже поливают цветы... после дождя.
Независимый источник МогилевОнлайн также подтвердил, что подготовка к приезду президента проходит и в «Атриуме» — в срочном порядке чинятся крыши, которые видно из окон ТРЦ по маршруту следования Лукашенко.
15:01 05/06/2020
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