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В Могилеве идет масштабная подготовка к приезду Лукашенко

В телеграм-канале NEXTA Live опубликовали видео, как рабочие по всему городу активно «наводят лоск».

Иллюстративное фото: rnsinfo.ru

По предварительной информации такая бурная деятельность связана с приездом президента.

МогилевОнлайн писал о том, что по неофициальной информации 6 июня в Могилев приезжает Александр Лукашенко. В сообщении под видео иронически говорится о том, что рабочие красят все, что можно, латают асфальт и даже поливают цветы... после дождя.

Независимый источник МогилевОнлайн также подтвердил, что подготовка к приезду президента проходит и в «Атриуме» — в срочном порядке чинятся крыши, которые видно из окон ТРЦ по маршруту следования Лукашенко.
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