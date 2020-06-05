Из Чехии будут выдворены два российских дипломата

Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы, пишет Русская служба радио Свобода.





Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.





Имена дипломатов пока не называются.





Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.









Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.





Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге - немало представителей спецслужб.



