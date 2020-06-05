+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Из Чехии будут выдворены два российских дипломата

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке покушения на трёх чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут некие сотрудники российского посольства в Праге.

Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы, пишет Русская служба радио Свобода.

Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.

Имена дипломатов пока не называются.

Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.


Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.

Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге - немало представителей спецслужб.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru