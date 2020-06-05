Претендента на президентский пост Владимира Непомнящих задержали в Гомеле
Сегодня в Гомеле задержали претендента в президенты Владимира Непомнящих. Об этом TUT.BY сообщил общественный активист Василий Поляков.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
— Владимир находился на улице Жукова, когда к нему подошли и попросили «проследовать», сказали, что он задержан, так как на него есть протокол, какой — не уточнили. Владимир мне позвонил и сказал, что его везут в Центральный РОВД, — говорит Поляков.
Насколько известно, протокол на Непомнящих составили за пикет возле универмага «Гомель» 31 мая.
Владимир Непомнящих известен в Гомеле своими футболками с надписями «За Беларусь без Лукашенко».
Напомним, Непомнящих — кандидат протеста. Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали, зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми (будет дополнено).
14:45 05/06/2020
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