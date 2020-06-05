+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Претендента на президентский пост Владимира Непомнящих задержали в Гомеле

Сегодня в Гомеле задержали претендента в президенты Владимира Непомнящих. Об этом TUT.BY сообщил общественный активист Василий Поляков.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Владимир находился на улице Жукова, когда к нему подошли и попросили «проследовать», сказали, что он задержан, так как на него есть протокол, какой — не уточнили. Владимир мне позвонил и сказал, что его везут в Центральный РОВД, — говорит Поляков.

Насколько известно, протокол на Непомнящих составили за пикет возле универмага «Гомель» 31 мая.

Владимир Непомнящих известен в Гомеле своими футболками с надписями «За Беларусь без Лукашенко».

Напомним, Непомнящих — кандидат протеста. Представители оппозиции Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, Владимир Непомнящих подписи за свое выдвижение собирать не планировали, зарегистрировали свои инициативные группы, чтобы выходить на разрешенные законом пикеты и общаться с людьми (будет дополнено).
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru