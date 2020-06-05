Наибольший удар силовики нанесли инициативной группе Светланы Тихановской
По информации, которой владеют правозащитники "Весны" по состоянию на 5 июня, 12 членов инициативной группы выдвиженки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию.
Среди 9 задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (арт. 364 УК РБ) это руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены инициативной группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.
На разное время задерживались еще несколько человек, двое из них арестованы на срок 15 суток: Артур Синега (из Новополоцка) и волонтёр команды Андрей Зуев.
"Правозащитники за свободные выборы" составили список членов инициативной группы Светланы Тихановской, которых задерживали, либо судили в административном порядке:
Владимир Мороз (Кобрин) – задерживался;
Валерий Романович (Пинск) – задерживался;
Александр Милюк (Мосты) – задерживался;
Максим Ковалевич (Береза) – задерживался;
Екатерина Толанкова (Могилев) – задерживалась;
Артур Синега (Новополоцк) – арест 15 суток;
Ольга Карякина (Гродно) – задерживалась;
Владимир Книга (Гродно) – задерживался.
Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.
Если вам известны другие факты преследования членов инициативной группы Светланы Тихановской – сообщайте, пожалуйста, правозащитникам "Весны" на электронную почту elections2020@spring96.org.
"Правозащитники за свободные выборы"
14:20 05/06/2020
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