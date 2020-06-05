Среди 9 задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (арт. 364 УК РБ) это руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены инициативной группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.





На разное время задерживались еще несколько человек, двое из них арестованы на срок 15 суток: Артур Синега (из Новополоцка) и волонтёр команды Андрей Зуев.





"Правозащитники за свободные выборы" составили список членов инициативной группы Светланы Тихановской, которых задерживали, либо судили в административном порядке:





Владимир Мороз (Кобрин) – задерживался;

Валерий Романович (Пинск) – задерживался;

Александр Милюк (Мосты) – задерживался;

Максим Ковалевич (Береза) – задерживался;

Екатерина Толанкова (Могилев) – задерживалась;

Артур Синега (Новополоцк) – арест 15 суток;

Ольга Карякина (Гродно) – задерживалась;

Владимир Книга (Гродно) – задерживался.

Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.





Если вам известны другие факты преследования членов инициативной группы Светланы Тихановской – сообщайте, пожалуйста, правозащитникам "Весны" на электронную почту elections2020@spring96.org.



