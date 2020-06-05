+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Наибольший удар силовики нанесли инициативной группе Светланы Тихановской

По информации, которой владеют правозащитники "Весны" по состоянию на 5 июня, 12 членов инициативной группы выдвиженки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию.

Среди 9 задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (арт. 364 УК РБ) это руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены инициативной группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.

На разное время задерживались еще несколько человек, двое из них арестованы на срок 15 суток: Артур Синега (из Новополоцка) и волонтёр команды Андрей Зуев.

"Правозащитники за свободные выборы" составили список членов инициативной группы Светланы Тихановской, которых задерживали, либо судили в административном порядке:

Владимир Мороз (Кобрин) – задерживался;
Валерий Романович (Пинск) – задерживался;
Александр Милюк (Мосты) – задерживался;
Максим Ковалевич (Береза) – задерживался;
Екатерина Толанкова (Могилев) – задерживалась;
Артур Синега (Новополоцк) – арест 15 суток;
Ольга Карякина (Гродно) – задерживалась;
Владимир Книга (Гродно) – задерживался.
Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.

Если вам известны другие факты преследования членов инициативной группы Светланы Тихановской – сообщайте, пожалуйста, правозащитникам "Весны" на электронную почту elections2020@spring96.org.
"Правозащитники за свободные выборы"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru