Усов: Силовые выборы или «бархатный террор»

Об отмене выборов речи пока не идет, просто действующий глава государства просто переназначит себя посредством предварительных репрессий против своих оппонентов.





Неожиданно для всех, прежде всего для Лукашенко и его окружения, протест или «подписная революция», произошел раньше, чем сами выборы. В истории Беларуси именно выборы становились толчком для массовых протестов, а в настоящий момент, получилось так, что выход людей на улицы мог бы стать толчком для проведения более или менее настоящих выборов. Глубокое недоверие и недовольство нынешним президентом, которое оформилось в революционные настроения стало шоком для всей системы.









Во многом, происходящее сегодня в Беларуси – это результат даже не экономических трудностей, не общих проблем с коронавирусом, а банальное бытовое политическое хамство и неуважение руководителя государства и его окружения к согражданам.





Неуважение смешивается с враньем и показушностью. Людям нагло врут и хамят, хамят и врут, а потом торжественно гонят на субботники и парады. Лукашенко с упорной методичностью сам «убивал» свой электорат на протяжении последних месяцев. И сейчас, вместо того, чтобы снизить градус раздражения в обществе, власти посредством «пулов», СБ, БТ, редакторов, «экспертов», провокаторов и провокаций продолжают открыто демонстрировать неуважение и хамство по отношению к простым гражданам.





Вместе с тем население увидело политическую альтернативу, за которую начало голосовать посредством безопасного выхода на улицы в рамках сбора подписей. Голос граждан, который тихо воровали на избирательных участках, материализовался, и Лукашенко понял, что проиграл. При сохранении такого темпа избирательного подъема, Площади и столкновений не избежать, а значит и велика угроза полной изоляции и потери власти.





Фото: Vasily Fedosenko / Reuters / Forum





Поэтому игра в выборы, с сохранением фасадной демократичности и гласности стала бессмысленной и опасной, о чем руководитель Беларуси напрямую заявил:





«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».





Власти уже начали зачистку политического пространства и стерилизации выборов. Уличные сборы подписей будут демонстративно разгоняться, активисты арестовывается (что уже имеет место). Также, началась подготовка к тому, что с дистанции будут убраны все кандидаты, прежде всего Светлана Тихановская, которые в той или иной степени могут агрегировать недовольство и сохранить уличную активность, в том числе Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Не стоит исключать и репрессий против них, по крайней мере, угрозы в их адрес со стороны Лукашенко уже прозвучали. В свою очередь, в роли альтернативных, но абсолютно безопасных кандидатов могут выступить: Наталья Кисель, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев.





Вместе с тем очевидный предвыборный провал Лукашенко показал, что постепенно происходит разрушение системы, делегитимизация режима, единственной опорой которого становится грубая сила и репрессии.









Даже если волна подписного протеста пойдёт на спад, общество уже не вернется в рамки тотальной политической апатии и подчинения. Поэтому, Беларусь ждёт период "бархатного террора", который вряд ли ослабнет до конца правления Лукашенко и вероятно затронет все аспекты нашей жизни. В чем суть «бархатного террора».





1. Страна вернется в доинформационную эпоху, т. е. произойдет полная зачистка инфо пространства от альтернативных СМИ, блогеров, телеграммеров и других медиа-активистов. Власти уже запретили проводить опросы на страницах интернет изданий. Будут введены штрафы (аресты) за посты и перепосты, связанные с критикой власти;

2. Окончательное решение оппозиционного вопроса (вплоть до закрытия партий) с целью ликвидации самой идеи альтернативы;

3. Заморозка национальной культурной жизни, которая также генерирует и развивает идею альтернативы. Усиленная ресоветизация культурно-символического пространства;

4. Масштабная политизация школы и ВУЗов; 5. Расширение государственного контроля в экономике и репрессии в отношении малого и среднего бизнеса; 6. Показательные репрессии в отношении чиновников, которые высказали хоть малейшую нелояльность в период нынешней кампании.





Роман Головченко. Фото БелТА





Назначение нового премьера Романа Головченко, являет тому прямым подтверждение. Головченко можно отнести к силовому, а не к номенклатурному (экономическому) блоку. Он близок как к Виктору Шейману, так и Виктору Лукашенко (последний курирует силовые структуры в стране). Очевидно, что главная задача, нового правительства и премьера политическая, а не экономическая. Правительство превратится в репрессивный орган, который должен будет удержать экономическую стабильность в стране в период избирательной кампании и после нее. Начинается период контрреформ, заморозки экономики, господства госсектора, административного управления и контроля экономической системы.





В ближайшие недели страна превратиться в осажденную крепость. Конечно, если властям не удастся обеспечить силовое сопровождение избирательному процессу и ситуация в стране будет накаляться, то Лукашенко пойдет на отмену выборов. Но, в этих условиях, наступит полный крах легитимности главы государства, а система очень быстро истощит свои ресурсы, что приведет к ее разрушению.



