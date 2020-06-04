+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Как корреспондент в Дрогичине подписаться за Лукашенко ходил

Непостановочная драма приключилась с корреспондентом «Першага Рэгіёна»: решил пойти подписаться за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко, заодно поспрашивать как проходит сбор подписей. Но что-то пошло не так…

А начиналось всё, как и в обычный день журналиста: поступило сообщение, что в «Дрогичинском районном центре дополнительного образования детей и молодёжи» в обеденный перерыв начальником отдела по образованию Дмитрием Игнатчиком будет осуществляться сбор подписей за кандидата в президенты Александра Лукашенко.

Вот удача – ведь пикетов никаких в Дрогичине не проводится, ни за Лукашенко, ни за оппозиционеров. Решил хоть на сборе подписей на предприятии побеседовать с членом инициативной группы, подписаться, да заодно задать вопросы, которые обсуждают в соцсетях (недавно ходили сплетни, что якобы собирались подписи в рабочее время в одной из школ, но директор это решительно опроверг).

По прибытии в «Дрогичинский районный центр дополнительного образования детей и молодёжи», директор учреждения любезно подсказал, где находится сборщик подписей.

Корреспондент вошёл в кабинет и только он собрался с кучей вопросов обратиться к Дмитрию Николаевичу, как понял – он не сможет ни подпись поставить, ни узнать интересующую информацию. Начальник отдела образования стал уклоняться от разговора, а в итоге скрылся, оставив все документы на произвол судьбы.

Весьма не театрально он скрылся за дверью кабинета с табличкой «Драматический кружок». Занавес.

Впрочем, смотрите, как это было на видео
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru