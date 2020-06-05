В четверг 4 июня Александр Лукашенко заменил Сергея Румаса на посту премьер-министра Романом Головченко. По словам руководителя страны, бывший глава правительства уходит работать в бизнес.

Однако еще в августе 2018 года в СМИ отмечали: Румас может оказаться временным главой правительства. Так и произошло: он не поработал в должности премьера и двух лет – лишь год и 10 месяцев.





UDF.BY подводит черту и перечисляет возможные причины того, что Лукашенко так быстро избавился от Румаса во главе правительства.

Румас не усвоил прошлый урок

В конце 2010-го Румас стал вице-премьером, но был отправлен руководителем страны в отставку уже через полтора года работы. Слишком очевидной стала несовместимость взглядов рыночника и либерала с мнением Лукашенко.





По всей видимости, в 2018-м руководитель страны решил рискнуть и повысил Румаса до премьер-министра, надеясь, что тот усвоил урок и откажется от попыток проводить в жизнь рыночные решения. И ошибся. Банкир так и не стал «идти от земли», как того требует от чиновников руководитель страны.

Зависть со стороны Лукашенко

Как только Румас стал премьером, то сразу начал получать положительные отзывы в СМИ, среде экспертов и обществе: рыночник, не хамит, знает иностранный язык, современный руководитель, выходит в свет с супругой.





Фото: ТАСС





Но уже через месяц-два фамилия премьера практически исчезла из государственных СМИ. Все это не могло произойти без указания Лукашенко и было похоже на обыкновенную зависть к растущей популярности подчиненного.

Упорство Румаса

Чиновник не только не усвоил старый урок, но еще хуже. Уже в первые месяцы работы премьер-министром Румас получил четкие сигналы: правительство не должно формировать стратегию (это дело Лукашенко), а должно выполнять указания руководителя страны.





Но глава Совмина делал вид как будто ничего не понимает и продолжал писать с подчиненными предложения, которые не соответствовали мнению руководителя страны. Более того, продолжал делать заявления, которые могли быть расценены как политические. К примеру, недавно Румас обещал господдержку бизнесу в условиях пандемии коронавируса – Лукашенко эти предложения, конечно, завернул.

Румас подчеркивал ошибки Лукашенко

Но и это еще не все. Руководитель правительства своими действиями обращал внимание на просчеты и ошибки Лукашенко. Вспомнить хотя бы эпопею с отвязкой дорожного налога от техосмотра. Анонсировав такой шаг, Румас заставил говорить: власти, наконец, признали, что были не правы.





А когда Лукашенко законопроект не подписал, в обществе вспомнили, кто поддержал реализацию ошибочной идеи.

Опасения в связи с приближением президентских выборов

Основным альтернативным кандидатом на президентских выборах выглядит банкир Виктор Бабарико – коллега Румаса. Лукашенко и так сомневался в лояльности премьера, а тут у него могли возникнуть дополнительные подозрения по поводу возможного поведения Румаса.





Бабарико в свежем интервью подтвердил солидарность с коллегой:





«Даже сейчас в рамках выхода из кризисного положения были предложения Совета министров, с которыми я на 80% согласен. Но они просто не были приняты».





В результате Лукашенко поступил также, как и в 2010 году. Напомним, тогда ходило много слухов о возможной передаче власти премьеру Сергею Сидорскому – и тот вскоре покинул пост премьера.



