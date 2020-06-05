Украинский аналитик: Закрутилось интересно. О новом премьере Беларуси
Новый премьер Беларуси руководил Госвоенпромом в период, когда военка страны в значительной мере ушла от зависимости от РФ
Игорь Тышкевич, политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.
Итак, новый премьер руководил Госвоенпромом в период, когда военка Беларуси:
1. Представила рекордное количество новых образцов вооружений (причем не только концептов, а и того, что пошло на вооружение и на экспорт).
2. Ушла в значительной мере от зависимости от РФ. Вместо более 80% экспорта на РФ (который был в массе своей в виде запчастей, узлов и агрегатов) доля "запоребрика" упала до 26%.
3. Существенно развил сотрудничество с КНР и уже этого не скрывает.
Вице-премьером стал Николай Снопков. Кстати, рыночник, но осторожный, который курировал экономику в АП, потом (очень недавно) поехал в КНР послом, где сменил Рудого.
Сопоставляем. Снопков – КНР – Головченко. Интересно.
При этом Дмитрий Крутой, которого называют либералом, выведен из-под удара. Кресло вице-премьера поменял на кресло заместителя руководителя АП, откуда и будет рулить экономикой (думаю, мало кто сомневается в уровне влияния администрации на Совмин).
Забавно. Правительство временщиков, которое должно:
удержать ситуацию;
дать надежду на модернизацию страны части избирателей (в первую очередь "среднему классу");
принять ряд очень непопулярных решений;
в случае недовольства населения (вероятность велика) принять на себя токсичность и уйти на переформатирование.
Назначения не прорывные, но интересные. При этом часть "либералов" за последние полгода выведены из-под удара ответственности за антикризисные решения. В ушедшем правительстве так вывели упомянутого Крутого и Ермаловича (уходит на дипслужбу, и очень интересно, куда именно).
Закрутилось интересно, пишет gordonua.com
Игорь Тышкевич, facebook.com
11:59 05/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение