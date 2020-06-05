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Головченко признал ситуацию в стране сложной: «Активизировались всевозможные противники»

Во время представления 5 июня руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совмина новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что считает ситуацию в стране сложной.

Фото: пресс-служба Совмина

“Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных «пандемий» — по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались всевозможные недруги и противники… Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный»,- заявил чиновникам Роман Головченко.

По мнению главы правительства, нужно «изменить немного стиль и методы нашей работы». “Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности”, — передает БелТА слова главы Совмина.
telegraf.by
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