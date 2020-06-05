Социологические опросы, проведенные в Беларуси в конце мая, свидетельствовали, что электоральный рейтинг Александра Лукашенко не превышает 7%





На 9 августа в Беларуси назначены очередные президентские выборы. Бессменно руководящий республикой с 1994 года Александр Лукашенко намерен переизбраться на новый срок.





Как это происходит в Беларуси во время предвыборных кампаний, наиболее сильных оппозиционеров, собирающихся составить конкуренцию Лукашенко, по распоряжению действующего главы государства, заблаговременно выводят из политического поля.









Только в минувшие выходные в Беларуси были задержаны не менее 50 человек, собиравших подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской – жены известного блогера Сергея Тихановского, которого называют «белорусским Навальным».





В среду, 3 июня, дипломатические миссии США, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление о предстоящих президентских выборах в Беларуси





«В связи с тем, что Беларусь начинает процесс избрания своего президента, мы призываем белорусские власти принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод», – говорится в заявлении.





Авторы заявления призвали Беларусь своевременно направить официальное приглашение наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, продемонстрировать готовность добиться прогресса в выполнении рекомендаций их предыдущих отчетов, обеспечить справедливый и прозрачный процесс регистрации кандидатов, а также принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения о социальном дистанцировании в контексте пандемии.





В заявлении также подчеркивается важность обеспечения свободы СМИ и права на мирные собрания и выражается беспокойство по поводу недавний задержаний участников мирных акций протеста и арестов журналистов.

«Еще более двух месяцев до выборов, а у Лукашенко уже нервы сдают»

По просьбе корреспондента Русской службы «Голоса Америки» данную ситуацию прокомментировал сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. «В минувшее воскресенье в 12.00. тысячи людей приходят в центральные части городов, чтобы поставить подписи за тех, что олицетворяет перемены в стране. В Минске такая очередь составила два километра к пикетам Youtube-канала “Страна Для Жизни” Сергея Тихановского. Он ездил по всей стране и спрашивал людей, как им живется. Его канал имеет двести тысяч подписчиков. Его посадили в тюрьму во время подачи документов (кандидатом в президенты), и поскольку его документы не приняли, кандидатом выдвинулась его жена Светлана. И уже вторую неделю к сборщикам подписей за ее выдвижение в крупных белорусских городах стоят длинные очереди», – рассказывает Павел Северинец.





По свидетельству оппозиционного политика, недавно независимые белорусские СМИ провели опрос относительно шансов претендентов избраться на пост главы государства. И выяснилось, что за Александра Лукашенко готовы проголосовать от 3% до 7% избирателей. Через несколько дней после этого было запрещено публиковать данные опросов в интернете. Арестам или крупным штрафам подверглись сборщики подписей не только за Тихановскую, но и за кандидатов от «Народной громады» и «Молодежного фронта». «Неделю назад Лукашенко предупредил, чтобы Тихановский был осторожнее с милицией. И вот совпадение – через 4 часа в Гродно произошла провокация, и блогера сажают в тюрьму. Но в результате очереди к пикетам за выдвижение его жены Светланы только увеличиваются», – свидетельствует сопредседатель «Белорусской христианской демократии».





Накануне ночью следственные группы провели обыск в доме Тихановских, и якобы нашли 900 тысяч долларов и радиопередатчики, что, как комментирует Северинец: «по задумке организаторов этого спектакля, наверно, должно свидетельствовать о подготовке Тихановскими революции».





Кстати, в начале этой недели Александр Лукашенко заявил: «Майданов в Беларуси не будет!». Тем не менее, сборщики подписей за оппозиционных кандидатов намерены продолжать свою деятельность и выходить с пикетами каждое воскресенье ровно в полдень. «Поэтому Лукашенко в истерике и cегодня он сказал: “Вы забыли, как Каримов в Андижане задушил путч, расстреляв тысячи человек? Ну, так мы напомним!” Это показывает, что еще более двух месяцев остается до даты так называемых выборов, а у Лукашенко уже нервы сдают», – считает белорусский оппозиционер.





Тем временем, посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что к осени два государства могут вернуться к обсуждению интеграционных дорожных карт. И нет основания думать, что это было сказано без одобрения белорусским президентом. Однако, по словам Павла Северинца, не нужно переоценивать эту фразу. «За последние годы Лукашенко поднаторел в таком искусстве: в одном выступлении сделать три-четыре посыла. Один предназначен России, другой – Европе, третий – белорусскому народу, четвертый – еще какому-нибудь конкретному адресату. И это могут быть взаимоисключающие сообщения. Когда разговор идет о его власти, абсолютно ясный посыл, что никому эту власть он не отдаст. “Вы ее заберете только из моих холодных мертвых рук”, – как говорится.





Поэтому все понимают – он сегодня опирается только на силовиков. Поддержки в какой-то серьезной группе белорусского народа у него просто нет. Поэтому и считается, что даже если разгонят эти пикеты или массовые мирные демонстрации протеста, то ответом будет национальная забастовка», – подытоживает Павел Северинец.

«Ситуация ухудшается, и нет возможности переломить ее динамику»

По-другому оценивает ситуацию в стране руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он сказал, что ничего особенного в Беларуси не происходит за исключением некоторого оживления в выходные дни. Кроме того, идет активный обмен мнениями и распространение информации в социальных сетях, но «предреволюционной ситуации пока что нет», – считает эксперт.





В то же время, как отмечает Поротников, впервые за годы своего президентства Александр Лукашенко не только не успевает за оставшиеся до выборов недели набрать «электоральное большинство», но, по оценкам социологов, «проигрывает, в принципе, любому кандидату». «Это не будут выборы между кандидатами, представляющими различные программы. Они пройдут под лозунгом “Кто угодно, лишь бы не этот” (Лукашенко – А.П.).





И в этом плане он получает абсолютно адекватную информацию, никто его не дезинформирует. Основная проблема: насколько он сам правильно воспринимает то, что ложится ему на стол. И мы видим, что воспринимает он очень нервно, а это значит, что ситуация не просто плохая. Она ухудшается, и нет возможности переломить ее динамику в пользу действующего режима», – подчеркивает собеседник Русской службы «Голоса Америки».





Что же касается обещаний Лукашенко не допустить в стране развития событий по украинскому сценарию, то, как заметил Андрей Поротников: «Беларусы и украинцы – действительно два разных народа. Поэтому что касается Майдана, то ни одна стратегия оппонентов Лукашенко не рассматривает подобного сценария. Речь идет о массовых протестах в регионах, где организовать их гораздо легче, чем в Минске, потому что Минск заливают деньгами, а в регионах экономическая ситуация очень тяжелая. И ее ухудшает тот факт, что из-за закрытия границ с Россией в страну вернулись сотни тысяч людей, которые находились там на заработках. У этих людей в Беларуси нет ни работы, ни серьезных накоплений, и если границы будут закрыты еще долго, этим людям – а это активные, здоровые мужики – будет нечего терять. Их сотни тысяч, и если они выйдут на улицы, никакой милиции не хватит», – прогнозирует руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.









При этом, по мнению Поротникова, белорусский президент не надеется на поддержку России, отношения с которой очень серьезно испортились. «Он надеется, что Россия не выступит против него и не поддержит его оппонентов. Кроме того, он рассчитывает на то, что граница рано или поздно откроется, и активные люди обратно поедут на заработки – в первую очередь, в сторону Российской Федерации. А пока нужно сбивать любую антирежимную общественную активность, и единственный возможный вариант – использование репрессивных механизмов, но при этом нельзя нарваться на санкции Запада. Потому что идут переговоры о получении финансирования от международных организаций, таких, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и других на сумму $3 млрд. Страна стоит на пороге банкротства, и впервые от Лукашенко звучат обвинения не в сторону Запада в попытке дестабилизировать обстановку, а в адрес России», - подчеркивает Андрей Поротников.

«Лукашенко нет в списке кандидатов, которых люди хотели бы видеть во главе государства»

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников полагает, что Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны потому что «он в панике». По мнению оппозиционера, данная попытка президента страны, что он держит ситуацию под контролем и может влиять на положение дел, неубедительна.





«Все знают, что у него нет кадрового резерва, все чиновники отбираются по принципу лояльности, а не профпригодности, поэтому никто давно уже ничего не ожидает от смены правительств. Он одних холуев меняет на других», – считает он.





В настоящее время, по свидетельству Санникова, наибольшие рейтинги среди кандидатов в президенты у Сергея Тихановского и у предпринимателя Виктора Бабарыко. Однако самого Тихановского на выборы не допускают, поэтому вместо него баллотируется его жена. «Своими кандидатурами они соединили разные слои белорусского общества, потому что Тихановского поддерживает, в основном, активный протестный электорат, а за Бабарыко люди, которые избегают резких движений, но также страстно хотят перемен. Поэтому против этих двоих и развязана кампания», – подчеркивает Санников.





И добавляет, что время для оппозиционеров в Беларуси сейчас довольно опасное, и где, например, находится Сергей Тихановский, до сих пор неизвестно. «Сейчас идут массовые аресты политических активистов, цель которых – запугать их. Приходят с обыском к их родителям. Но народ, практически, уже сказал свое слово, и Лукашенко нет в списке тех кандидатов, которых люди хотели бы видеть во главе государства. Поэтому он и предпринимает такие действия», – резюмирует Андрей Санников, который выдвигался кандидатом на президентских выборах в 2010 году, и был арестован по обвинению «в организации беспорядков» за организацию митингов против фальсификации итогов голосования.



