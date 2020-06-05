Бабарико: Лукашенко построил страну «точно не для людей»

«Так вот, не буду на этот счет долго говорить. Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат! Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Вспомните — там были свядомыя, незалежныя, воевали за незалежнасць. Под Минском граница была западная, восточная часть находилась, пусть немного, в Российской империи, а нам осталась полосочка — и мы воевали за незалежнасць. За якую незалежнасць? За эту полосочку боролись», — заявил Лукашенко, давно сам превратившийся в того самого "с плеткой".





В Витебске Виктора Бабарико прокомментировал этот пассаж.





- Мы должны поверить в себя. Мы должны поверить и знать, что мы не народец. Мы народ, и нам отказывают в праве выбора. Даже сегодня прозвучало, что мы принадлежим кому-то и эти «они» не отдадут страну. Нас лишают права выбора даже сейчас, внутри, когда говорят, мы создали и мы не отдадим. Слушайте, кто это «мы»? Вот я считаю, что выбор народа будет 9 августа, мы и разберемся.





Какую же страну мы за 26 лет построили? Сначала нам сказали, что это страна, не имеющая друзей, что это страна с какими-то там квартирами, я уже не помню это прилагательное, затхлыми или какими-то вонючими (Лукашенко так объяснял решение не вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. — Прим.). Теперь, оказывается, это страна с пышно расцветшей экономикой. А правда состоит в том, что эта страна точно не для людей. В их головах страна хорошая, а в головах девяти миллионов белорусов — наверное, что-то надо менять. И, безусловно, изменения эти, я считаю, просто необходимы, и ради этого я иду.







