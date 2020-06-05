+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Аналитик: власти не исключают протестов не оппозиции, а «широких народных масс»

Что означает упоминание Лукашенко о расстреле в Андижане в 2005 году и обещание «напомнить» о нем? Почему Лукашенко вспоминает об инциденте с вооруженным противостоянием, когда в Беларуси ничего подобного нет и близко?

Аналитик: власти не исключают протестов не оппозиции, а «широких народных масс»
фото: https://people.onliner.by/, Минск, май, 2020
Увидим ли мы очередное «Дело Белого легиона-2»? Почему Лукашенко в контексте белорусской ситуации вспомнил опыт стран, где было четкое российское вмешательство?

Свое мнение высказывают политические аналитики «Свабоды» Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик (перевод ex-press.by).

Дракохруст:

- Если говорить о выборах, то ни Бабарико, ни Цепкало, ни Тихановская, никто ни к каким майданам не призывали. Есть определенное движение на каких-то параллельных линиях. Логику Лукашенко можно объяснить как проведение «красных линий»: можете говорить о гражданской войне, как Тихановский в «Коммерсанте», но если перешагнете «красную линию» — тогда получите.

Есть еще один важный момент, касающийся политической кампании, которую Лукашенко ведет. Он через запятую привел примеры Украины, Молдовы, Грузии и Литвы. Но все эти случаи были связаны с противостоянием с Москвой. И заметно, что в качестве примеров иностранного вмешательства выбрана как раз Россия.

Похоже, что Лукашенко продолжает ту игру, которую он начал еще в начале кампании. Тогда он сразу задал оппонентам тему, что он, Лукашенко — защитник суверенитета, он — защитник, а его оппоненты — марионетки Москвы. Что за ними стоит Москва, Москва инспирирует возмущения. И здесь Лукашенко приводит примеры Московского вмешательства.

Наумчик:

- Анализировать слова Лукашенко иногда сложно, так как он мастер высказываться так, что даже в одном предложении могут быть противоречивые тезисы. Сегодня он говорил, что в 1939 году Беларусь была разделена — тогда как в том году она как раз была объединена. Непростительное утверждение для выпускника историко-географического факультета.

Похоже, что власти не исключают (и правильно) массовых выступлений уже не активистов оппозиции, а тех, кого принято называть «широкими народными массами».

Заявление Лукашенко поставило точку в спорах аналитиков, какой сценарий — эскалации или «либерализма» — изберут власти во время того, что называется избирательной кампанией. Конечно, о "либеральности" можно было говорить весьма условно. Но назначение на пост премьера человека, сильно связанного с силовыми структурами - с одной стороны, обыски у Тихановского и других активистов — с другой, и заявления Лукашенко — все это показало, что власть окончательно выбрала путь давления на оппонентов, на гражданское общество.

В том случае, если власти намерены применить силу, они будут искать оправдания - и здесь очень помогло бы, например, наличие оружия у какого-нибудь активиста, хотя бы даже охотничьего ружья. Тогда будет найдено и оправдание словам, которые сегодня многие восприняли как угрозу стрелять.

При всех сложностях отношений между Лукашенко и Путиным Лукашенко остается для Москвы кандидатом номер 1. В политике геополитические интересы важнее, чем личная симпатия или антипатия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Севярынец
НЯДЗЕЛЯ, 12.00. ЛІСТ ДА ЦЭРКВАЎ
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru