Увидим ли мы очередное «Дело Белого легиона-2»? Почему Лукашенко в контексте белорусской ситуации вспомнил опыт стран, где было четкое российское вмешательство?





Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик (перевод Свое мнение высказывают политические аналитики «Свабоды» (перевод ex-press.b y).





Дракохруст:





- Если говорить о выборах, то ни Бабарико, ни Цепкало, ни Тихановская, никто ни к каким майданам не призывали. Есть определенное движение на каких-то параллельных линиях. Логику Лукашенко можно объяснить как проведение «красных линий»: можете говорить о гражданской войне, как Тихановский в «Коммерсанте», но если перешагнете «красную линию» — тогда получите.





Есть еще один важный момент, касающийся политической кампании, которую Лукашенко ведет. Он через запятую привел примеры Украины, Молдовы, Грузии и Литвы. Но все эти случаи были связаны с противостоянием с Москвой. И заметно, что в качестве примеров иностранного вмешательства выбрана как раз Россия.





Похоже, что Лукашенко продолжает ту игру, которую он начал еще в начале кампании. Тогда он сразу задал оппонентам тему, что он, Лукашенко — защитник суверенитета, он — защитник, а его оппоненты — марионетки Москвы. Что за ними стоит Москва, Москва инспирирует возмущения. И здесь Лукашенко приводит примеры Московского вмешательства.





Наумчик:





- Анализировать слова Лукашенко иногда сложно, так как он мастер высказываться так, что даже в одном предложении могут быть противоречивые тезисы. Сегодня он говорил, что в 1939 году Беларусь была разделена — тогда как в том году она как раз была объединена. Непростительное утверждение для выпускника историко-географического факультета.





Похоже, что власти не исключают (и правильно) массовых выступлений уже не активистов оппозиции, а тех, кого принято называть «широкими народными массами».





Заявление Лукашенко поставило точку в спорах аналитиков, какой сценарий — эскалации или «либерализма» — изберут власти во время того, что называется избирательной кампанией. Конечно, о "либеральности" можно было говорить весьма условно. Но назначение на пост премьера человека, сильно связанного с силовыми структурами - с одной стороны, обыски у Тихановского и других активистов — с другой, и заявления Лукашенко — все это показало, что власть окончательно выбрала путь давления на оппонентов, на гражданское общество.





В том случае, если власти намерены применить силу, они будут искать оправдания - и здесь очень помогло бы, например, наличие оружия у какого-нибудь активиста, хотя бы даже охотничьего ружья. Тогда будет найдено и оправдание словам, которые сегодня многие восприняли как угрозу стрелять.





При всех сложностях отношений между Лукашенко и Путиным Лукашенко остается для Москвы кандидатом номер 1. В политике геополитические интересы важнее, чем личная симпатия или антипатия.



