Начав с нападок на своих оппонентов, президент быстро перешел к угрозам. Лукашенко перечислил конфликты на постсоветском пространстве, завершив этот список ударной репликой:





– Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер – на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим – некоторые. Ну, так мы напомним!





А для совсем непонятливых глава Беларуси подытожил: «Мы эту страну не отдадим», пишет gazetaby.com









Даже по меркам Лукашенко такие заявления выглядят запредельно агрессивными. Но зачем понадобилось рассказывать про «расстрелы тысяч человек» в среднеазиатской стране? Ведь в Беларуси речь идет исключительно о мирном протесте в период избирательной кампании…





Власть поняла, что провести нынешние выборы по тишайшему сценарию 2015 года не получится, и пошла в психическую атаку. Цель – подавить протесты в зародыше, запугав всех, кого можно запугать.





Посредством этого нехитрого, но зачастую действенного метода руководство страны надеется свести к минимуму число участников уличных акций и не допустить, чтобы Плошча 9 августа стала сколь-нибудь массовой. Ведь в 2010-м на неё собралось порядка 30 тысяч человек даже при куда более низких протестных настроениях, чем сейчас.





К риторике подключается наглядная демонстрация: задержание по очевидно надуманным основаниям блогера Сергея Тихановского, за пару недель успевшего стать одной из центральных фигур нынешней кампании, и ряда его сторонников. Карательный механизм включился на этот раз намного раньше, поскольку властям явно не нравится динамика настроений в обществе.





Начиная с 2011 года, репрессии против политических оппонентов носили точечный характер. За девять лет граждане Беларуси подзабыли о том, каково это, образно говоря, лежать лицом в асфальт. Теперь им напоминают, что власть за это время вовсе не стала вегетарианкой и уходить не собирается ни при каких обстоятельствах.

Складывается крайне опасная ситуация:

Беспрецедентный уровень протестных настроений в обществе;





Отнюдь не слабая власть, готовая не только запугивать, но, по ощущениям, и проливать кровь;





Восточный сед, который недавно «оттяпал часть территории» у Украины, а теперь добивается от Беларуси выполнения подписанного более 20 лет назад договора о создании союзного государства;





Глобальная экономическая рецессия, последствия которой начнут ощущаться во второй половине года;









И фон в виде политического кризиса в ряде стран Запада, пандемии коронавируса и других проблем, которые снижают и без того не великое внимание США и Евросоюза к происходящему в Беларуси.





Вдобавок ко всему мы оказались в ситуации, когда весьма тяжелыми последствиями чревато, как изменение, так и сохранение статус-кво. Беларусь подходит к исторической развилке на узкой скользкой тропинке, где каждый неверный шаг грозит падением в пропасть.



