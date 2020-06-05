На заседании Центризбиркома / Скриншот с видео





"Я уже дважды получила шантажную записку. Сначала мне предложили заплатить $12 тысяч, сейчас ставка выросла до $25 тысяч. В противном случае разместят фейковые данные, порочащие вашу группу и вашего кандидата", — сказала она, обращаясь к Михаилу Орде, руководителю инициативной группы Александра Лукашенко.





"Это люди, у которых не всё нормально с совестью и порядочностью", — отозвался Орда.





"И с умом", — добавила Ермошина.



