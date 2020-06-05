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Виталий Цыганков: Сейчас назначения силовиков дают понять, что главное - это защита власти

Известный политолог Виталий Цыганков на своей странице в Facebook комментирует новый состав Кабинета министров.

Новый премьер, Головченко, человек Шеймана, новый премьер закончил МГИМО, но в карьере занимался преимущественно вооружениями. Новым главой госконтроля назначен очередной заместитель председателя КГБ, Иван Тертель. Напомню, полгода назад главой администрации стал другой заместитель председателя КГБ - Сергеенко.

Прошедшие 5 лет Лукашенко пытался назначать банкиров и либералов. Не понравилось. Теперь он вернулся к "патриотам", "которым можно доверять". Патриоты в его понимании могут быть только в спецслужбах.


Очевидная закономерность - в 2015-м, когда не было серьезной угрозы власти Лукашенко, - можно было назначать "либералов". Сейчас назначения силовиков дают понять, что главное - это защита власти.

фото носит иллюстративный характер, ibanetsoleg.livejournal.com


После выборов 2015-го месяцами шли дискуссии, пойдет ли Лу на экономические реформы. Я, например, считал и доказывал, что нет. Но многие умные люди, доказывали, что пойдет, потому что другого выхода нет. Через год-два и они признали - нет реформ.

Но на этих выборах вопрос "Будут ли реформы при Лукашенко" уже даже никто и не обсуждает (перевод ex-press.by).

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