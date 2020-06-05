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Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла спекуляции о возможности очередного выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ и заявила, что и не думает об этом.


"Нет. Действительно нет", - сказала она в четверг в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о готовности пойти канцлером на пятый срок в свете коронавирусного кризиса и необходимости его преодоления. Меркель добавила, что ее решение "очень твердое", передает ТАСС.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что в последнее время все чаще слышит мнение о том, что Меркель должна остаться, поскольку очень хорошо руководит государством во время эпидемии.

Меркель в конце октября 2018 года объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Этому предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Канцлер также заявила, что останется главой правительства до 2021 года и затем не будет занимать политических постов.
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