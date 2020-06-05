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Александр Тамкович: Есть вещи, которые президентским указом не запретишь. Особенно свежие могилы

Несмотря на зомбирующе-радостные заявления официальной пропаганды о том, что «коронапсихоз» скоро кончится и быстро наступит «прекрасное далеко», лично мне в это не особо верится. И совсем не потому, что по натуре я пессимист. Просто в нынешней ситуации позволю себе быть информированным оптимистом.

Александр Тамкович: Есть вещи, которые президентским указом не запретишь. Особенно свежие могилы
Хотя бы  немножко.

Начну   тоже с радости по поводу того, что относительно борьбы (очень хочется взять это слово в кавычки, да смертность среди врачей не дает) с коронавирусом, Беларусь окончательно перестали связывать со Швецией. Слишком уж  неприятными для лозунгов властей получаются сравнения.

Особенно, если немного подумать.

Нет смысла еще раз рассуждать о том, сколько вопросов вызывает статистика Минздрава  Беларуси, однако даже она наглядно свидетельствует о том, что  мы опять пошли «своим путем».

Взять хотя бы цифры о количестве заболевших коронавирусом. Каждый день они меняются и вряд ли полностью объективны, но даже при этом можно констатировать –  по количеству заболевших мы давным-давно обогнали шведов.

Судите сами. 

По  данным на  4 июня  в Швеции их насчиталось 40803 человека, а в «процветающей» Беларуси заболело 45 981, то есть разница   составляет 5178 человек не в нашу пользу . При этом надо учитывать, что шведов  значительно больше, чем белорусов.

На начало этого года их было 10 257 452 человека , нас -- 9 408 400, а сейчас и вовсе разница   приближается к миллиону.  

Это при том, что к  моменту начала правления Сами-Знаете- Кого насселение Беларуси     составляло 10,227 миллиона человек, а шведов тогда было всего 8,781.

Никого не  хочется расстраивать, потому обязуюсь в дальнейшем обходится без цифр и  упоминания про то, что шведы уже не в первый раз (публичное дезавуирование не счет) пожалели о выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.

Дескать, тогда бы умерло  на порядок меньше людей и спасти экономику было бы гораздо проще.

Именно экономика, на мой взгляд, и стала главным мотиватором действий белорусских властей. Другой вопрос --  удалось ли ее таким образом спасти?

По мнению многих (объективных) экономистов – нет. И скоро (через два-три месяца) всем нам будет очень больно. Временное исключение могут составить только  те, кто живет в «Дроздах»…

Европа постепенно выходит из коронакарантина, и вряд ли европейцы  (как кто-то надеется) кинутся «купляць беларускае» и   спасать нашу  экономику. В первую очередь они будут спасать свою.

То же самое сделает и Россия.

На мой взгляд, этот момент и стал отправной точкой наблюдаемого сегодня  в Беларуси вирусно-электорального гамбита. Напомню,  в шахматах гамбитом называют  жертву какой-то фигуры (чаще всего пешки) ради получения позиционного пре ущества, которое в конечном итоге может обеспечить победу.

В переносном смысле гамбит (как у Акунина) может быть турецким, но в данном случае он чисто БЕЛОРУССКИЙ.

Выбирая между здоровьем белорусов и спасением национальной экономики, власть предержащие, точнее Сами-Знаете-Кто, выбрали второе. Иначе «жрать будет нечего».

Насчет последнего было явное лукавство, ибо запасов хватило бы минимум на несколько месяцев. А вот насчет экономики -- будем посмотреть.

По моему глубокому убеждению,  она и определит  решение по конкретной персоне руководителя страны. На предстоящих 9  августа президентских выборах, скорее всего, Сами-знаете-кто  власть удержит, но не победит. 

Во всяком случае, кадровые ротации с очевидным усилением спецслужб, как и угроза насчет узбекской бойни говорят именно об этом.

Только вот дальше что?

Ружейное масло, как говорится, на хлеб не намажешь…

То, что на этот раз с «элегантной победой» будут проблемы, ясно уже сейчас.

Второй день хожу на Комаровку с паспортом. Хочу оставить свой автограф инициативным группам. Второй день вижу длинные очереди  у подписных столов. 

А любителям пострелять, я бы хотел напомнить о трагической судьбе Николае Чаушеску, которого вместе с женой Еленой расстреляли те же самые «силовики», которых он послал утопить в людской крови непокорный Тимишоаре.

Кроме того, на месте Дмитрия, Виктора и даже Николая  Лукашенко (раз их отец так любит вспоминать покойного Ислама Каримова) я бы задумался над грустной судьбой  дочери Ислама Абдугани́евича  Гульнары Каримовой, которая оказалась в тюрьме, как только власть в Узбекистане сменилась.

Если народ этого не захочет, не спасут ни колючая проволока вокруг резиденции, ни милиционеры с проститутками. А он может не захотеть, когда  «жрать», действительно, будет ни нечего, а НЕ ЗА ЧТО

Тогда вспомнят и «статистику по коронавирусу» и запрет на замеры всяких рейтингов, ибо даже, если  поручить   их считать гражданке Ермошиной, оные реально  не вырастут.

К слову, лично я не удивлюсь, если для спасения того, что у людей называется кожным покровом, нынешняя  власть не только прикажет  «народцу» «больше трех не собираться», но и вообще  не позволит выходить на улицы всем, кроме членов «Белой Руси» и БРСМ.

Такое впечатление, что «наверху» не хотят понять -- есть вещи, которые президентским указами не запретишь. 

Особенно свежие могилы...
Александр Томкович, специально для «Белорусского партизана»
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