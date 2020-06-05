Хотя бы немножко.





Начну тоже с радости по поводу того, что относительно борьбы (очень хочется взять это слово в кавычки, да смертность среди врачей не дает) с коронавирусом, Беларусь окончательно перестали связывать со Швецией. Слишком уж неприятными для лозунгов властей получаются сравнения.





Особенно, если немного подумать.





Нет смысла еще раз рассуждать о том, сколько вопросов вызывает статистика Минздрава Беларуси, однако даже она наглядно свидетельствует о том, что мы опять пошли «своим путем».





Взять хотя бы цифры о количестве заболевших коронавирусом. Каждый день они меняются и вряд ли полностью объективны, но даже при этом можно констатировать – по количеству заболевших мы давным-давно обогнали шведов.





Судите сами.





По данным на 4 июня в Швеции их насчиталось 40803 человека, а в «процветающей» Беларуси заболело 45 981, то есть разница составляет 5178 человек не в нашу пользу . При этом надо учитывать, что шведов значительно больше, чем белорусов.





На начало этого года их было 10 257 452 человека , нас -- 9 408 400, а сейчас и вовсе разница приближается к миллиону.





Это при том, что к моменту начала правления Сами-Знаете- Кого насселение Беларуси составляло 10,227 миллиона человек, а шведов тогда было всего 8,781.





Никого не хочется расстраивать, потому обязуюсь в дальнейшем обходится без цифр и упоминания про то, что шведы уже не в первый раз (публичное дезавуирование не счет) пожалели о выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.





Дескать, тогда бы умерло на порядок меньше людей и спасти экономику было бы гораздо проще.





Именно экономика, на мой взгляд, и стала главным мотиватором действий белорусских властей. Другой вопрос -- удалось ли ее таким образом спасти?





По мнению многих (объективных) экономистов – нет. И скоро (через два-три месяца) всем нам будет очень больно. Временное исключение могут составить только те, кто живет в «Дроздах»…





Европа постепенно выходит из коронакарантина, и вряд ли европейцы (как кто-то надеется) кинутся «купляць беларускае» и спасать нашу экономику. В первую очередь они будут спасать свою.





То же самое сделает и Россия.





На мой взгляд, этот момент и стал отправной точкой наблюдаемого сегодня в Беларуси вирусно-электорального гамбита. Напомню, в шахматах гамбитом называют жертву какой-то фигуры (чаще всего пешки) ради получения позиционного пре ущества, которое в конечном итоге может обеспечить победу.





В переносном смысле гамбит (как у Акунина) может быть турецким, но в данном случае он чисто БЕЛОРУССКИЙ.





Выбирая между здоровьем белорусов и спасением национальной экономики, власть предержащие, точнее Сами-Знаете-Кто, выбрали второе. Иначе «жрать будет нечего».





Насчет последнего было явное лукавство, ибо запасов хватило бы минимум на несколько месяцев. А вот насчет экономики -- будем посмотреть.





По моему глубокому убеждению, она и определит решение по конкретной персоне руководителя страны. На предстоящих 9 августа президентских выборах, скорее всего, Сами-знаете-кто власть удержит, но не победит.





Во всяком случае, кадровые ротации с очевидным усилением спецслужб, как и угроза насчет узбекской бойни говорят именно об этом.





Только вот дальше что?





Ружейное масло, как говорится, на хлеб не намажешь…





То, что на этот раз с «элегантной победой» будут проблемы, ясно уже сейчас.





Второй день хожу на Комаровку с паспортом. Хочу оставить свой автограф инициативным группам. Второй день вижу длинные очереди у подписных столов.





А любителям пострелять, я бы хотел напомнить о трагической судьбе Николае Чаушеску, которого вместе с женой Еленой расстреляли те же самые «силовики», которых он послал утопить в людской крови непокорный Тимишоаре.





Кроме того, на месте Дмитрия, Виктора и даже Николая Лукашенко (раз их отец так любит вспоминать покойного Ислама Каримова) я бы задумался над грустной судьбой дочери Ислама Абдугани́евича Гульнары Каримовой, которая оказалась в тюрьме, как только власть в Узбекистане сменилась.





Если народ этого не захочет, не спасут ни колючая проволока вокруг резиденции, ни милиционеры с проститутками. А он может не захотеть, когда «жрать», действительно, будет ни нечего, а НЕ ЗА ЧТО





Тогда вспомнят и «статистику по коронавирусу» и запрет на замеры всяких рейтингов, ибо даже, если поручить их считать гражданке Ермошиной, оные реально не вырастут.





К слову, лично я не удивлюсь, если для спасения того, что у людей называется кожным покровом, нынешняя власть не только прикажет «народцу» «больше трех не собираться», но и вообще не позволит выходить на улицы всем, кроме членов «Белой Руси» и БРСМ.





Такое впечатление, что «наверху» не хотят понять -- есть вещи, которые президентским указами не запретишь.





Особенно свежие могилы...







