Некляев: “Десять лет назад не было проституток”





Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев рассказал о том, отличаются ли выборы этого года от десятилетия назад.





“С самого начала было ясно, чего ожидать от этих так называемых выборов. Белорусское правительство отличается от ситуации потенциальных кандидатов в президенты. Бабарико, Цепкало, Тихановский борются за новое место в жизни, потому что предыдущие не удовлетворяют их. И белорусский лидер в некотором смысле борется за свою жизнь. И в этом один из претендентов — банкир, а другой — бывший председатель совхоза — принципиальная разница”, — рассказал в интервью Радио “Рацыя” политики и поэт.









“Я полагаю, что события будут развиваться во многом так же, как и во время выборов 2010 года, когда люди вышли на площадь, там была человеческая кровь и аресты. Однако десять лет назад не было проституток, действовали милиционеры”,





перевод telegraf.by ) “Хотя и с милицией, и с проституткой, но результат тот же — люди находятся под уголовным делом. Фактически, сценарий этого года почти такой же, как и в 2010 году, он может отличаться только в финале, поскольку меры, принятые правительством, сейчас более жестоки и жестки”, — уточнил экс-кандидат в президенты. (



