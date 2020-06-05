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Некляев: “Десять лет назад не было проституток”

Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев рассказал о том, отличаются ли выборы этого года от десятилетия назад.


Экс-кандидат в президенты Владимир Некляев рассказал о том, отличаются ли выборы этого года от десятилетия назад.

“С самого начала было ясно, чего ожидать от этих так называемых выборов. Белорусское правительство отличается от ситуации потенциальных кандидатов в президенты. Бабарико, Цепкало, Тихановский борются за новое место в жизни, потому что предыдущие не удовлетворяют их. И белорусский лидер в некотором смысле борется за свою жизнь. И в этом один из претендентов — банкир, а другой — бывший председатель совхоза — принципиальная разница”, — рассказал в интервью Радио “Рацыя” политики и поэт.


“Я полагаю, что события будут развиваться во многом так же, как и во время выборов 2010 года, когда люди вышли на площадь, там была человеческая кровь и аресты. Однако десять лет назад не было проституток, действовали милиционеры”,

“Хотя и с милицией, и с проституткой, но результат тот же — люди находятся под уголовным делом. Фактически, сценарий этого года почти такой же, как и в 2010 году, он может отличаться только в финале, поскольку меры, принятые правительством, сейчас более жестоки и жестки”, — уточнил экс-кандидат в президенты. (перевод telegraf.by)
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