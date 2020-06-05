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Умер бывший депутат Василий Хрол

Умер бывший заместитель госсекретаря Союзного государства, экс-депутат Василий Хрол. Об этом 4 июня сообщил Александр Федута.




Василий Петрович родился в 1957 году в деревне Малые Гридюшки Витебской области. Он окончил Минский радиотехнический институт, БГУ, Северо-западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва, являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Василия Хрола запомнят как автора предложения ввести налоги на богатство, на мобильники, на холостяков, идеи открыть казино в Глубоком и т.д.

В 2006 году получил пост заместителя госсекретаря — члена Постоянного комитета Союзного государства.
TUT.by
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