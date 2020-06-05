Как Лукашенко оскорбил всю Беларусь

В стране продолжаются пикеты оппозиционных претендентов в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других оппонентов власти. Сбор подписей часто перерастает в массовые акции протеста.





Избирателей заставляют подписываться за Лукашенко, а сам он врет о своих принципах. Про это и новые фейки белорусской госпропаганды о коронавирусе – в новом выпуске нашего антифейкового проекта – Лукавые новости канала Белсат.

Оскорбления от Лукашенко

Власти посадили в изолятор протестных лидеров президентской гонки: Николая Статкевича и Сергея Тихановского. А перед этим Лукашенко рассказал как надо корректно вести политическую кампанию. Фрагмент выступления перед коллективом Минского тракторного завода опубликовал провластный телеграм-канал «Пул Первого» с подписью «Два принципа, которым следует Лукашенко».





«Говорите все что вы думаете. Но знайте, где, и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте», – заявил руководитель Беларуси.

А следует ли Лукашенко принципу, о котором рассказал заводчанам?

«Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих…», – делился своими наблюдениями бессменый правитель о главе Еврокомиссии в 2011 году





«Скажу откровенно: я слишком самоуверенный и гордый человек, я себе не позволю такими методами смотреть на эту мразь. Кто повылазил: Богданкевич, Кебич, Козулин… и прочие, как Лебедько, которых я по просьбе Романчука выпустил из тюрьмы. А он сегодня вякает. Это ж подонки», – говорил Лукашенко о своих политических оппонентах в Беларуси.





«Если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать», – рассказал руководитель Беларуси о своем отношении к наблюдателю на парламентских выборах 2019 года, который снял попытку вброса стопки бюллетеней в урну для голосования.









А вот как Лукашенко отозвался о четверокласснике, которого учительница обругала матом, держа над его головой парту: «Описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то. В телефонах сидят там».





Высказался и про своего главного оппонента Сергея Тихановского:

«Сегодня вот мне пресс-секретарь положила на стол материалы из России, и я обратил внимание на статью в «Коммерсанте». Якобы интервью берет у одного шелудливого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах», – отреагировал первый президент Беларуси.









И это Лукашенко сказал в том же самом выступлении, в котором озвучил один из своих главных принципов «Никогда никого не оскорбляйте».

Как собирают подписи за Лукашенко?

Белорусы выстраиваются в длинные очереди, чтобы поставить подпись за оппозиционных кандидатов в президенты. А Лукашенко утверждает, что всего за несколько дней уже собрал необходимое количество подписей:

200 тысяч за пять дней

Как их удалось собрать так быстро – мы поинтересовались в пресс службе руководителя инициативной группы Лукашенко Михаила Орды, который, по совместительству, возглавляет провластную Федерацию профсоюзов Беларуси.





«Ой, хороший вопрос! (Смеётся). Так… А давайте, дайте мне немножко времени подумать», – постарался уйти от неудобных вопросов чиновник.





Пресс-служба Орды думает над своим ответом до сих пор. Прошло уже больше недели.





Между тем, глава провластного объединения «Белая Русь» Александр Шатько заявил в интервью порталу TUT.BY, что его члены собрали необходимое количество подписей – после работы и в обеденное время, а также – через пикеты и свои общественные приемные.





Мы начали проверять по порядку. Сначала взялись искать пикеты, которые собирают подписи за Лукашенко, но в Минске их не нашли. Затем направились в приемные «Белой Руси». К примеру, за полчаса, который мы провели у её двери общественной приёмной Фрунзенского района, туда ни разу никто не зашёл.





В Октябрьском районе двери Белой Руси оказались закрыты

Мы позвонили на номер, который указан на двери приемной и спросили, как поставить подпись за Лукашенко, если в приемной никого нет:





«Мы весь день, в основном, но ходим и по общежитиям, и по организациям. В основном, мы с двух до 16 на месте всегда», – уточнили представители организации.





Канал сбора подписей, где мы заметили активность – это на рабочих местах государственных учреждений и предприятий. Но процесс этот происходит не всегда добровольно, утверждают наши источники.





«У нас как и везде добровольно-принудительно собирают подписи за единственного кандидата. Тем, кто отказывается, напоминают, что мы работники государственного учреждения. Голосовать мы, конечно, можем за кого хотим, но вот подпись будьте любезны поставить», – рассказала белоруска, которая назвалась госслужащей.





То, что она действительно работает в госучереждении, мы проверили.

Угрозы и запугивания

Ещё одна белоруска говорит, что её маме угрожали увольнением, если та не поставит подпись за Лукашенко:





«Мою маму пригласили в отдел кадров её предприятия и сказали, что она и все работники (несколько человек, которые у неё в подчинении) должны расписаться в бумаге, что они позволяют Лукашенко участвовать в выборах президента. Мама отказалась. Она не считает это возможным. И после этого работник, получается, у которого она в подчинении находится, сказал, что с ней не продлят контракт из-за того, что она отказывается подписать бумагу за Лукашенко. И не только не продлят контракт, но ещё и цех ликвидируют, весь цех, которым она руководит», – поделилась с нами девушка.









Кого в Беларуси тестируют на коронавирус?

Белорусские власти декларируют успехи в борьбе с пандемией.





«Потихоньку-потихоньку мы выкарабкиваемся из этой проблемы», – заявил Александр Лукашенко.





Официальная статистика вроде подтверждает это заявление. Последнюю неделю мая количество выявленных суточных заражений коронавирусом показывает небольшое, но неуклонное падение. В программе «Клуб Редакторов» на белорусском телевидении, утверждают, что успех Беларуси в борьбе с коронавирусом – результат высокого уровня тестирования, который позволяет своевременно изолировать распространителей инфекции. По словам гендиректора СТВ Игоря Луцкого, уровень тестирования в Беларуси – даже выше чем в США.





«Мы тестируем людей, у которых есть симптомы – первые признаки и мы тестируем людей, которые попали в первый круг тех, у кого подтверждённый ковид, плюсовой тест», – доказывают в эфире телеканала Беларусь 1.





При каких признаках болезни необходимо делать тест?

На этот вопрос дал объяснение государственному телеканалу Беларусь-4 главный внештатный специалист по инфекционным болезням Гродненского облисполкома Владимир Циркунов:





«Врач определяет, когда нужно сделать этот тест. Но я обращаюсь к телезрителям и говорю, потому что сам практикую постоянно, что если человек находится дома, и у него температура сохраняется более 3, 4, не дай Бог, 5 дней, то это абсолютные показания для обследования на коронавирус. Мы врачам акцент делаем на это, это – длительная неясного происхождения температура».

Истории белорусов, которым отказали в тестировании

«Разная была температура, даже до 39 поднималась. Днём падала до 37», – вспоминает Леонид Судаленко из Гомеля. По словам Леонида, никаких других симптомов, кроме «температуры непонятного происхождения» у него не было. Через три дня мужчина вызвал доктора на дом:





«На мой вопрос, возможно ли в городе сделать тест на платной основе, к примеру, я согласен заплатить за эту услугу полную стоимость, врач сказала, что в городе Гомеле вы не пройдёте ни при каких условиях, пока вам не станет плохо, пока вас не заберут в стационар. Сдал анализы, понятное дело, всё это прошёл у врача и сейчас ищу возможность сделать КТ».

Вопреки приказу Минздрава

Белорусы рассказывают, что не тестируют и тех, кто контактировал с зараженными. Денис рассказывает, что у его коллеги, с которой он работал в одном кабинете, в середине мая подтвердился ковид. Денис и остальные его коллеги, ушли на самоизоляцию в ожидании тестирования:





«На протяжении практически недели она регулярно спрашивала, кому нужно подать информацию по контактам первого уровня, в том числе по нам, так как мы 3 полных рабочих дня 8-часовых отработали вместе и контактировали, кому можно отдать эти сведения. Её игнорировали. В итоге спустя неделю (плюс-минус, я точно по датам не запоминал) ей позвонил санэпидемиолог и она рассказала, кто контакты первого уровня. На что ей сказали, что это не очень интересно и записали официально в контакты только родителей, с которыми она живёт», – утверждает парень.





На момент нашей беседы с Денисом прошло более двух недель после того, как он последний раз контактировал с заражённой, но тест у него так и никто и не взял:









«У одной из коллег поднялась температура, она вызывает скорую, сообщает про то, что температура плюс подтверждено, что контакт первого уровня, к ней приехала бригада, осмотрела, и всё. Сказали, а дальше идите в поликлинику, тест мы вам всё равно не сделаем. То есть с учётом того, что она контакт первого уровня и что у неё поднялась через 3 дня температура, ей все равно тест не сделали и отправили в поликлинику ставить ОРВИ. И ещё 22 числа, если я не ошибаюсь, это было, одной из сотрудниц позвонили, сказали, что приедут делать тест. Приехали, сделали тест (я не знаю, с чем это связано, предполагаю, что, возможно, из-за возраста. Просто непонятно по какому принципу они кому-то звонили, а кому-то нет). Одному человеку спустя 10 дней сделали тест и выяснилось что этот тест тоже положительный», – объясняет парень.





Владимир Кацора из Гомеля уверяет нам, что вначале прошлой недели ковид подтвердился у его жены. Которая контактировала с ним и внучкой. Когда Владимир узнал, что у жены коронавирус, стал ждать что ему позвонят и их с внучкой протестируют. Через несколько дней молчания сам стал звонить в учреждения здравоохранения – в территориальную поликлинику, облздрав, санэпидемстанцию:





«Никаких перезвонов не было, я взял телефон городской санстанции, туда обратился и убедился, что нас в списках нету. И поскольку мы живём на даче, пообещали, что наши данные передадут в гомельскую сельскую санэпидемстанцию, которая будет принимать решение. Вот сижу жду, какого-то решения», – возмущается гомельчанин.





То есть, чтобы добиться тестирования, Владимиру пришлось самостоятельно оповещать службы, что он контакт первого уровня. Через несколько дней после нашей беседы мужчина сообщил, что 1 июня, спустя неделю после госпитализации жены, у него всё же взяли тест на коронавирус:





«Приехали взять у меня мазок и подписку о том, что я контакт 1-го уровня с 25 мая (хотя с 20-го на самом деле). Но самое главное: у внучки ничего не брали, потому что на неё не дали информацию им. Когда утром звонили из детской поликлиники, то говорили, что сейчас нету смысла делать тест, а приедут 6 июня», – отмечат Владимир.





Таким образом, вопреки рассказу «Клуба редакторов», который собирается на телеканале Беларусь 1, что в стране тестируют людей с симптомами и контакты первого уровня, нам удалось выяснить, что есть случаи, когда тесты не делают ни тем, ни другим.

Телеканал Беларусь 1 соврал о статистиках по COVID19

Во всём том же «Клубе редакторов» утверждают, что данные Минздрава по коронавирусу правдивые, и это якобы подтверждает Институт Хопкинса – один из самых цитируемых в мире источников о статистике заражений коронавирусом.





«Эти данные подтверждаются Институтом Хопкинса, которые размещаются на сайте и каждый день обновляются по территории республики Беларусь точно также, как и по всем другим странам».





На самом деле – это фейк

Институт Хопкинса не проводит собственный анализ, подтверждающий статистику по коронавирусу в Беларуси. На сайте говорится, что данные они берут с других источников: например, таких как ВОЗ или национальные департаменты общественного здравоохранения. То есть другими словами, просто берут статистику белорусского Минздрава, а не подтверждают ее. Проверить официальные данные сейчас невозможно. Но вот мнение белорусского медика. Отметим, она работает в отделении, которое не специализируется на COVID-19.





«Я не знаю ни одного коллегу, который не считал бы, что это чушь и подтасовка. Мы уверены, что наверху цифрами манипулируют. Мы так думаем, потому что с институтских лет нам всем основы эпидемиологии какие-то преподают. И мы понимаем, что если один человек может заразить трёх человек, то эти 3 заразят 9, а эти 9 заразят уже около 30, если не принимать меры. И даже если меры принимать, то всё равно рост будет, пока значимая часть населения не станет носителями или не приобретет иммунитет. К сожалению, с иммунитетом тут не всё просто. И когда мы не делаем подробных исследований, то по своей стране мы не будем знать, сколько человек действительно имеет иммунитет, а сколько перенесло болезнь, но имеют риск повторного заражения. Вообще, если этих цифр правдивых нет хотя бы где-то у кого-то, и они не будут потом переданы научным работникам, то мы никаких уроков с этой пандемии, к сожалению, не вынесем», – говорит медицинский работник Алёна Терешкова.

Невыполненные обещания Лукашенко

Лукашенко на Минском Тракторном заводе озвучил два свои главные принципа. Первым было – никогда никого не оскорблять. Второй его принцип – это никогда не врать:





«Ни в коем случае не врите. Потому что вот я ещё там по молодости президентской… Мне говорят, вы скажите – а там посмотришь. Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил. Это мой жесточайший принцип – правда какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное… Вот два принципа, которым я сегодня следую», – уверяет белорусский правитель.





Обещания Лукашенко, которые так и не были выполнены:





«К 15-му году мы должны приблизить размеры зарплаты к 1000 долларов»

«Мое мнение на сей счет известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали – вот такой пенсионный возраст, такой пенсионный фонд, мы его делим на всех пенсионеров. И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос нечего».





«До конца нынешнего года официальный курс доллара к рублю останется на уровне 2.200 рублей. Всё, нельзя больше. Мы народу обещали. И я сказал председателю Нацбанка: имей в виду, не дай Бог мое слово будет нарушено. Придет новый год: 5% – это ничто. Вот возьмите 5% с 2.200. Что, это огромная сумма для наших людей? Но мы на это не идем, чтобы там обвалить чего-то. И нет необходимости сейчас чего-то обваливать». (18.12.2008)





31 декабря 2008 года, за несколько минут до полуночи, Александр Лукашенко, поздравляя белорусов с Новым годом, заявил: «Вы должны знать: власть не допустит обвала и хаоса, не предаст ваше доверие…». Слова главы Беларуси были опровергнуты сразу после Нового года, когда курс рубля мгновенно рухнул на целых 20%.

«Стоимость строительства квадратного метра жилья к 2020 году должна будет соответствовать средней заработной плате по стране»

«Народ должен знать, как живут чиновники и их родственники, откуда деньги и собственность у этих людей, — подчеркнул президент. — Это, по-моему, нормальная международная практика».



