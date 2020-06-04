+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле провели обыск

Вечером 4 июня начался обыск в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле.

Сергей Тихановский на пикете в Минске, 24 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


Об этом порталу TUT.by сообщила сама София Тихановская.

Женщина рассказала, что в двухкомнатную квартиру в Гомеле ее привезли после визита в Следственный комитет. Перед этим она почти сутки провела на даче, где прошли три обыска. 

Как сообщалось ранее, 3 и 4 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски. После третьего обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. 

Претендентка на президентский пост Светлана Тихановская (жена блогера) заявила, что этих денег никогда не видела.

Сам Сергей Тихановский находится в СИЗО №1 в Минске. Его задержали 29 мая в Гродно на избирательном пикете.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Этот пост написан мною 5 лет - но сбылся до слов
Александр Федута
Как познакомились Валерий Вильямович и Александр...
Ольга Карач
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ЛУКАШЕНКО
Петр Рудковский
Швецыя капітулявала перад CoViD19?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. О новых провокациях силовиков и как...
Игорь Драко
Пророссийский кандидат
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru