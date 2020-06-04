Оцените уровень! Цепкало ответил Лукашенко

Хамством Александр Лукашенко не удивил. Неуважение и неблагодарность - это черты, которые он демонстрировал на протяжении всего своего правления. В эту президентскую кампанию, правда, рано сорвался. Но оно и к лучшему. Есть возможность сравнить, кто нами правит и кто ему оппонирует.





«Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить. Мы же это не забыли? Мы же это не забыли, — вещал сегодня Лукашенко про Цепкало. -- И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».









Во-вторых, президент -- специалист по свиноматкам -- вряд ли актуален для страны XXI века. И Александр Лукашенко еще раз доказал, что в упор этого не понимает.





Ну и в-третьих, никто не сомневается, что Лукашенко переговорит даже самую скандальную тетку. Валерий Цепкало и не стал делать этого. Его ответ жесткий и достойный.





«Я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Республики Беларусь изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени, — сказал Валерий Цепкало во время сегодняшнего стрима . -- Я хочу вернуть уважение: уважение ко всем гражданам Республики Беларусь, уважение к чиновникам, уважение ко всем, на какой бы социальной лестнице ты ни находился, какую бы ты должность ни занимал, какого бы ты возраста ни был, какими бы болезнями ни болел — это не имеет значения. Я хочу вернуть уважительное отношение ко всем людям нашей страны. Мне кажется, что вот это уважительное отношение должно идти с самого с самого верха и спускаться вниз. Чтобы, когда обычный человек сталкивался с чиновником самого низкого уровня, он не слышал хамства, не слышал грубого к себе отношения, а слышал уважительное к себе отношение. В этом идеал государства, идеал, к которому мы будем стремиться, который я вижу в новой Беларуси, в Беларуси будущего».



