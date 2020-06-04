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БелТА выдумала интервью с директором Института социологии об онлайн-опросе

«Официально заявляю, что текст, который подписан моей фамилией, мною не был написан и не озвучивался», – заявил в своем блоге директор Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов о тексте, вышедшем на странице Государственного агентства БелТА.

В тексте от имени Коршунова говорилось, что «онлайн-опросы в интернете по теме президентских выборов очень далеки от реальной социологии», и что «общественность вводят в заблуждение относительно реальной ситуации», сообщает "Белсат".


Онлайн-опросы на основных интернет-порталах Беларуси давали Александру Лукашенко рейтинг около 3%. В результате лидер страны получил в социальных сетях прозвище «Саша – 3%».

После этого появилась информация, что Министерство информации РБ может посчитать нарушением законодательства проведение интернет – опросов на тему выборов. «Научно» обосновать такие меры, очевидно, должна была фейковая статья БелТА.

«Претензии БелТА высказаны, я жду снятия материала с сайта и требую извинений от БелТА», – написал Коршунов.


Однако через некоторое время Коршунов написал в своем фейсбуке, что инцидент урегулирован и попросил «не муссировать тему». Предыдущий пост он удалил.

На момент публикации материал еще находится на сайте Государственного агентства.
АГ/МВ, belsat.eu
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