БелТА выдумала интервью с директором Института социологии об онлайн-опросе
«Официально заявляю, что текст, который подписан моей фамилией, мною не был написан и не озвучивался», – заявил в своем блоге директор Института социологии НАН РБ Геннадий Коршунов о тексте, вышедшем на странице Государственного агентства БелТА.
В тексте от имени Коршунова говорилось, что «онлайн-опросы в интернете по теме президентских выборов очень далеки от реальной социологии», и что «общественность вводят в заблуждение относительно реальной ситуации», сообщает "Белсат".
Онлайн-опросы на основных интернет-порталах Беларуси давали Александру Лукашенко рейтинг около 3%. В результате лидер страны получил в социальных сетях прозвище «Саша – 3%».
После этого появилась информация, что Министерство информации РБ может посчитать нарушением законодательства проведение интернет – опросов на тему выборов. «Научно» обосновать такие меры, очевидно, должна была фейковая статья БелТА.
«Претензии БелТА высказаны, я жду снятия материала с сайта и требую извинений от БелТА», – написал Коршунов.
Однако через некоторое время Коршунов написал в своем фейсбуке, что инцидент урегулирован и попросил «не муссировать тему». Предыдущий пост он удалил.
На момент публикации материал еще находится на сайте Государственного агентства.
АГ/МВ, belsat.eu
20:55 04/06/2020
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