



Виктор Бабарико объявил, что выступает за нейтралитет Беларуси, намекнул на желательность выхода из ОДКБ, но спустя долгое и неопределенное время. Претендент заявил, что единая валюта Беларуси и России — это возможный вариант, если это будет экономически целесообразным. Бабарико уточнил, что не видит никаких предпосылок для введения единой с Россией валюты, пишет в своем блоге на "Радыё Свабода" известный политолог Юрий Дракохруст.





Что означают эти противоположные заявления, где он настоящий? Да и там, и там. Он неподделен в этой недосказанности. Если единая валюта - вариант, не исключенный при экономической целесообразности, то может выясниться, что целесообразности нет. С другой стороны, если сегодня предпосылок для этого не видно, они же могут появиться даже 10 августа. Если желателен нейтралитет, но не сразу, то путь к этому может занять весь гипотетический срок президентства Бабарико. И так далее.





Приходилось уже писать о сходстве стилистики нынешней кампании Виктора Бабарико и прошлогодней Владимира Зеленского. Кандидат в президенты Зеленский также уходил от прямых и однозначных ответов на вопросы о геополитическом выборе. Его ответы допускали очень разные, даже противоположные интерпретации.





В белорусском обществе нет единства в вопросе выбора между Востоком и Западом. Поэтому претендент делает акцент на том, что, по крайней мере на его взгляд, объединяет белорусов — на разочаровании долгим управлением Лукашенко, на возмущении политикой борьбы с коронавирусным «психозом» и экономическими проблемами.





Так же выстраивал свою компанию и Зеленский, концентрируясь на том, что объединяет, а не разделяет украинцев. И вел таким образом всю компанию.









Так же и Бабарико будет вести. И поэтому мы во время кампании еще много раз услышим возмущенное "Бабарико сдаст Беларусь" и радостное "Бабарико наконец занял правильную позицию". Услышим от людей с определенным, однозначным (тем или иным) геополитическим выбором. А от большинства, которое он хочет завоевать, не услышим.





Слова о нейтралитете как цели, о возможном выходе из ОДКБ, обвинении Лукашенко за прошлогодние секретные интеграционные игры - контрпозиционирование нынешней линии Лукашенко: я единственный защитник независимости, мои конкуренты - марионетки Москвы.





Какой будет внешняя политика президента Бабарико, если ему повезет занять эту должность? А самой разной может быть. Как на него будет общество влиять, такой и будет. Он будет слышать разные голоса, будет чувствовать давление разных сил. Как это в Украине происходит и с Зеленским.





Правитель, который точно знает, что и как надо делать, у белорусов уже есть последние 26 лет.